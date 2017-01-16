Литовские молочники отправили первую партию продукции в Китай

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BNS
понедельник, 16 января 2017 г. 20:00
Одна из крупнейших молокоперерабатывающих компаний в Литве Vilkyskiu pienine направила первый груз своей продукции в Китай. 20 тонн литовской моцареллы должны поступить на китайский рынок в течение месяца.
© DELFI skaitytojo nuotr.

Это первый литовский молочник, экспортировавший продукцию в Китай.

"Груз отправлен судном 12 января. Возможно, путешествие груза продлится месяц. Мы отправили один морской контейнер, в котором около 20 тонн моцареллы", - сообщил BNS руководитель Vilkyskiu pienine Гинтарас Бярташюс.

В августе Китай утвердил список из 16-ти литовских молокоперерабатывающих компаний, которые могут экспортировать на этот гигантский рынок.

Литве китайский рынок крайне важен после августа 2014 года, когда Россия ввела эмбарго на пищевые продукты и Литва утратила этот прибыльный рынок экспорта, куда отечественные молочники экспортировали около 20-40% продукции.

BNS
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