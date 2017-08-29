Литовские компании в Крыму: застряли намного глубже

В публикации упоминались компании Hanner, BT Invest и Pluošto Linijos.

Запрос парламентариев дошел до Министерства иностранных дел, а позже передан Генеральной прокуратуре. Рита Стундене, представитель прокуратуры, информировала, что запрос из МИД поступил 28 июля и в тот же день был передан Бюро криминальной полиции Департамента полиции МВД, которое и проведет расследование на предмет того, не нарушили ли работающие в Крыму компании с литовским капиталом санкции ЕС.

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Представитель Департамента полиции МВД Рамунас Матонис сообщил, что в данный момент, после уточнения информации и сбора дополнительных данных, решено начать досудебное расследование в связи с возможным нарушением первой части 123 статьи Уголовного кодекса (нарушение режима международных санкций).

Пока результативность работы литовских властных институтов сравнима с работой литовской почты, поэтому издание Verslo žinios совместно с российской неправительственной организацией «Муниципальный сканер» продолжили расследование условий ведения бизнеса литовских фирм в аннексированном Россией Крыму.

Поскольку компании литовского капитала до аннексии Россией Крыма не имели дел, связанных с обороной, энергетикой, финансами и другими секторами экономики, имеющими стратегическое значение, то правоохранительные органы Литвы будут рассматривать законность или незаконность бизнес-решений литовских компаний в Крыму, основываясь на статье Nr. 692/2014 2a регламента Совета ЕС, которая запрещает:

а) Приобретать права собственности на недвижимое имущество, находящееся в Крыму или Севастополе, либо расширять такие имеющиеся права;

б) Приобретать новые права собственности или контроля над субъектами Крыма или Севастополя, включая полное приобретение такого субъекта или предоставляющих права для участия таких субъектов акций и других ценных бумаг, либо расширять такие имеющиеся права;

в) Предоставлять ссуды или кредиты, либо принимать участие в договоре о предоставлении таких ссуд и кредитов, либо финансировать иначе, включая капитал акций, субъекты в Крыму и Севастополе, либо стремиться к документально зафиксированной цели финансирования такого субъекта;

г) Учреждать совместные компании в Крыму и Севастополе либо с субъектами в Крыму и Севастополе;

д) Предоставлять инвестиционные услуги, напрямую связанные с деятельностью, указанной в пунктах «а-г».

Данные запреты не применяются к хозяйственной деятельности с субъектами хозяйствования не в Крыму и Севастополе, либо если договор составлен до 20 декабря 2014 года, либо если реализация заключенного до этого договора требует дополнительных договоренностей, в течение пяти рабочих дней об этом нужно обязательно сообщить компетентному учреждению страны ЕС. В случае Литвы — МИД.

Более подробный анализ реестра юридических и физических лиц России показывает, что работающим в Крыму компаниям литовского капитала больше всего может достаться за некоторые схемы по оптимизации владения имуществом, а также за предоставление услуг тем субъектам России и Крыма, в отношении которых, согласно регламенту Nr. 692/2014 Совета ЕС, применяются санкции.

Обнаружили квартиру

В реестрах зафиксировано, что дочерняя компания Hanner, которая построила крупный жилой комплекс Familiya в Гурзуфе, приобрела в том же комплексе у физического лица квартиру, которое ранее уже зарегистрировало свое право на собственность. С одной стороны, эту операцию можно интерпретировать, как новое приобретение имущества (это противоречило бы регламенту Совета ЕС), однако представители Hanner сказали VZ, что с такой интерпретацией не согласны.

«Этот случай затрагивает тот же проект (строительства жилого комплекса) в Крыму, о котором мы с вами говорили. Гражданин Е.А.Комбаров (который приобрел жилую площадь) подписал предварительный договор о купле-продаже еще в 2013 году и заплатил аванс, – утверждает Альгимантас Лауринавичюс, финансовый директор компании Hanner. В 2015 году он подписал основной договор о купле-продаже и видимо зарегистрировал сделку в регистре. Однако за квартиру с продавцом он не рассчитался, поэтому его договор был расторгнут и квартира вернулась в собственность продавца (Hanner-Vostok, дочерней компании)».

По этой причине, на взгляд Лауринавичюса, «этот случай точно не может расцениваться как инвестиция на территории, к которой применяются санкции ЕС».

Российские государственные регистры показывают, что не справившийся с финансовыми обязательствами перед Hanner-Vostok Комбаров, в том же комплексе Familiya приобрел еще одну квартиру в мае 2017 года.

Обслуживали военных

Другая компания с литовским капиталом в Крыму – это ООО «Планета Спорт», которая контролируется BT Invest через кипрские компании Skopian Holdings Ltd., Nigazum Holdings Ltd. и через российскую ООО “Юбк Трейдинг” (зарегистрирована в Краснодаре). Реорганизация была проведена после введения санкций ЕС. Однако представители BT Invest не усматривают в этой реорганизации нарушения законодательных актов по санкциям ЕС.

«Мы перекладываем имущество из одного кармана в другой. Цель очень простая: компании, владевшие недвижимым имуществом, были зарегистрированы в Киеве или Севастополе. Было вполне ясно, что мы не сможем осуществлять деятельность, если имущество будет зарегистрировано в Украине. Поэтому была выбрана более нейтральная юрисдикция — Кипр. Однако, как субъект хозяйствования ЕС мы не приобретали никакого нового имущества», – пояснил VZ представитель BT Invest Гинтаутас Павалькис.

По словам Павалькиса, с самого начала войны в Крыму компания спрашивала совета у МИД Литвы по поводу фирм с литовским капиталом:

«Поскольку эта тема была для нас несколько тонкой, мы также сотрудничали с литовскими юристами, и наши консультанты предоставляли эти рекомендации».

«Мы не уверены, что юрисдикция литовской компании в данном конкретном случае нам бы больше помогла», – сказал VZ глава компании BT Invest.

Эту позицию VZ подтвердили несколько других литовских бизнесменов, занимающихся инвестиционной деятельностью. Один из них сказал, что обычно «юрисдикцию Кипра ищут тогда, когда компанию готовят к продаже».

Однако представители BT Invest пока что скептически оценивают возможность продать кому-либо имеющийся бизнес торговой сети Novus. «Реальными покупателями были бы крупные российские сети, а сейчас поговорить приходят местные, даже без всяких реальных предложений. Хороших вариантов пока нет. Никто не хочет попасть в такую кашу», – утверждает Павалькис.

Он полагает, что вложенные сейчас деньги BT Invest в Крыму можно было бы оценивать двояко: «Если бы это был Киев, я бы сказал, что наши торговые площади в 40 000 кв. м. равны 40-50 млн. долларов, однако в нынешних обстоятельствах — это по сути неликвидное имущество».

В одном из торговых центров Novus компания предоставила услуги субаренды Российскому национальному коммерческому банку (РНКБ) за 3,8 млн. рублей. РНКБ является основным действующим в Крыму российским государственным банком, в отношении которого действуют санкции ЕС и Канады. Этот банк на третьем месте в списке всех финансовых учреждений России, деятельность которых ограничена санкциями.

Представители BT Invest отрицают: «Действительно мы сдали в аренду помещение санкционному банку. Это не экономическая деятельность. Мы получаем деньги с аренды не просто так. Банк предоставляет клиентам свои услуги. Нормальных банков в Крыму немного. На рынок приходят не крупные банки, а небольшие, которые пытаются там утвердиться. Наши консультанты говорят, что это не нарушение санкций, поскольку мы не помогаем РНКБ улучшать бизнес за счет субъектов хозяйствования ЕС», – поясняет Каралюс.

Дочерняя фирма BT Invest, компания Planeta Sport еще в 2015 году попала не в очень прозрачную историю, связанную с организацией Министерством обороны России публичных закупок: представители минобороны РФ в Крыму приняли делегацию военных из Египта и, выполняя программу приема, потратили 137493,66 рублей. Однако дело в том, что египетские солдаты находились в Крыму в августе того года, а договор обслуживания был подписан лишь в ноябре. Документы регистра публичных закупок России, могут создать впечатление, что различные услуги (банкеты в ресторанах, закупка в магазинах, в том числе и в Novus) были предоставлены без четкой сметы или плана.

Позже комиссия из нескольких человек рассмотрела собранные документы закупок, чеки касс магазинов с целью выяснения, какие из них были обоснованными, а какие — нет. По мнению комиссии, 137493,66 рублей организаторы мероприятия были получить от Федерального казначейства «Управление по материальному обеспечению по Москве и Московской области Министерства обороны России».

Валерий Золотухин, представитель фонда по борьбе с коррупцией «Роспил», говорит:

«То, что услуги были предоставлены в августе, а публичные закупки проведены лишь в ноябре, согласно российским законам, не является нарушением. Однако то, что в регистре публичных закупок нет текста договора, а указаны различные поставщики услуг — это нарушение, однако срок административной ответственности за это уже истек».

«И у нас нет никакого договора, – уверяет Павалькис. – Это противоречит всем инструкциям, которыми мы руководствуемся. Пришли люди, закупились и приложили эти чеки для оплаты, поскольку обязаны указать юридическое лицо, у которого они делали покупку. Однако это не наша проблема».

«Конечно, если Аксенов (глава аннексированного Крыма) придет в наш магазин, думаю, ему товары продадут, – рассуждает Каралюс. – Хотя, строго говоря, наверное, мы должны требовать личные данные каждого покупателя, проверить, не находится ли он в санкционном списке. Однако это было бы равно закрытию бизнеса в тот же день. Есть двусмысленная формула, что если ты что-либо продаешь российской армии, то считается, что продаешь на военные нужды. Наши юристы говорят, что как раз поэтому важны критерии разумности и пропорциональности прав. Я уверен, что мы их придерживаемся».

Ничего хорошего не ожидают

Каралюс подчеркнул, что торговые центры Novus в Крыму работают в очень сложных условиях.

«Действуют санкции Украины в отношении России, санкции применяемые ЕС в отношении России и санкции России в отношении ЕС и Украины. Мы не можем поехать и посмотреть, как развивается наш бизнес, поэтому общаемся с менеджерами по скайпу и интересуемся работающими там нашими людьми, не оставляем их в случае политической бури».

Павалькис напоминает, что в Крыму работают все торговые центры из пятерки крупнейших на Украине. «В Крыму, может, мы и могли бы все общаться, поскольку из ЕС есть немцы, французы, однако в Киеве мы между собой конкурируем. С другой стороны, если бы мы решили объединиться, русские могли бы нас обвинить в картельном сговоре», – говорит Павалькис.