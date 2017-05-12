Литовские гостиницы в ловушке: постояльцы нашли способ не платить за услуги

Начало теплого сезона – самая страда в гостиничном бизнесе. Однако иногда предоставляемые услуги не только не приносят прибыли, но и доставляют убытки.

В последнее время гостиницы сталкиваются с мошенничеством отдыхающих из третьих стран (не ЕС). О таких случаях рассказала исполнительный директор Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эгле Лижайтите.

По ее словам, приезд таких клиентов обычный: бронируют номер, чаще всего дорогой, гости приезжают, подписывают все необходимые документы, живут.

"В конце они оплачивают услуги при помощи платежной карты, но владелец карты - не тот человек, который останавливался в гостинице. Так иногда бывает, поэтому никто не обращает на это внимание. Но через некоторое время настоящий владелец карты подает претензию - будто карта была украдена, а подпись подделана. В таком случае гостинице приходится возвращать уплаченные деньги", – рассказала Лижайтите.

По ее словам, ассоциация старается предупредить своих членов о подобных случаях: "Если гостиница видит много разных фамилий, тогда включается кнопка опасности. Просим проверять данные карт через банк, как только клиенты прибыли".

Она уверяет, что банки такую информацию предоставляют, только это отнимает время. "В таком случае гостиница, как заложник. Каждую карту надо проверять через банк, это требует времени. Мы хотим обратиться к нашим коммерческим банкам, чтобы они посоветовали, как защититься", – сказала Лижайтите.

Пресс-секретарь Swedbank Саулюс Абрашкявичюс предлагает выход – просить клиентов расплачиваться картами через терминалы, чтобы нужно было вводить пин-код.

Однако Лижайтите сказала, что этот вариант не подходит, поскольку при бронировании на карте "замораживается" необходимая для оплаты услуг сумма, поэтому нет повода просить клиента оплачивать услуги картой.

Она видит следующий выход: чтобы клиенты за все платили в гостинице, но тут есть другая опасность - сталкиваются "с ложной бронью". Ложно номера в гостиницах бронируют граждане третьих стран, чтобы получить шенгенскую визу. Такие клиенты бронируют номер, чтобы получить визу, а получив в гостиницу не приезжают. В таком случае гостиницы также несут ущерб.

"Пока для получения визы не нужно оплачивать услуги гостиницы, а достаточно забронировать номер, будут оформлять "ложную бронь", - заметила Лижайтите.

Ингрида Валайтене, президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов, видит выход: брать залог или просить оплатить все услуги заранее. По ее словам, в таком случае гостиница не возвращала бы уплаченные деньги, если бы клиент не приехал. Но, по ее словам, тут появляется другая проблема – ужесточение порядка бронирования делает гостиницу менее привлекательной.