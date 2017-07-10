Литовские экспорт и импорт растут

Объемы литовского экспорта в январе-мае этого года составили 10,35 млрд. евро, импорта - 11,522 млрд. евро или соответственно на 16,5% и на 16,8% больше, чем за такой же период 2016 года.

Внешнеторговый дефицит Литвы в этом году по сравнению с январем-маем 2016 года возрос на 19,7% до 1,172 млрд. евро, сообщил Департамент статистики со ссылкой на неокончательные данные таможенных деклараций и отчетов Интрастата.

Экспорт только товаров литовского происхождения за год возрос на 14,5%, а без учета минеральных продуктов - на 8,9%. Этих товаров больше всего было экспортировано в Германию (9,6%), в Польшу (9%), в США (8,2%), в Швецию (7,7%) и Латвию (7,2%).

На страны Евросоюза в этом году пришлось 59% литовского экспорта, а импорт из стран ЕС составил 69,5% всего литовского импорта.