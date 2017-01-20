Литовские экономисты: самая большая угроза - возможные торговые войны Трампа

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BNS
пятница, 20 января 2017 г. 14:47
Литовские экономисты говорят, что мировая экономика может оказаться под угрозой, если новый президент США Дональд Трамп станет вести торговые войны, однако такой сценарий пока не выглядит очень вероятным.
Vašingtone rengiamasi Donaldo Trumpo inauguracijai
© Reuters/Scanpix

После вступления республиканца в Белый дом финансовые рынки какой-то короткий период могут негативно реагировать на неопределенность его политики. В Литве эксперты советуют наблюдать за курсом доллара, потому что укрепление доллара в отношении евро может стимулировать экспорт в США.

Главный аналитик банка SEB Тадас Повилаускас полагает, что неопределенность может сохраняться в течение двух первых месяцев президентского срока Д. Трампа, пока он не представит свои более обстоятельные планы.

"Из того, что говорится и декларируется, еще трудно понять, будет ли проводиться протекционистская политика против главных торговых партнеров, например, Китая. Очень много неизвестных, и Д. Трамп вносит много путаницы для финансовых рынков и экономик - эта неизвестность будет сохраняться и в первые месяцы после его избрания. Большая неизвестность не благоприятствует, но прямого влияния на Литву нет", - сказал BNS Т. Повилаускас.

Рыночный аналитик банка DNB Повилас Станкявичюс сказал BNS, что продолжающаяся неопределенность в плане действий и политики Д. Трампа может ухудшить ожидания бизнеса.

"Если говорить о прямом влиянии на Литву, то сразу после инаугурации большого шока не будет, потому что пока начнутся все обещанные политические действия, пройдет немало времени. Косвенное влияние, которое начнется сразу же - неопределенность, потому что это может повлиять на ожидания бизнеса в Литве, Европе и мире. В условиях политической неопределенности предприятия не раз, не два и не три раза пересматривают свои бизнес-планы", - сказал П. Станкявичюс.

Д. Трамп обещал признать Китай валютным манипулятором и ввести высокие тарифы на импортируемые из Китая товары, пересмотреть торговые договоры.

По словам аналитика Swedbank Нериюса Мачюлиса, в худшем случае Д. Трамп может спровоцировать торговые войны с Китаем и тем самым подтолкнуть мировую экономику к рецессии.

Укрепившийся с 2014 года доллар США в последнее время позволил литовским экспортерам увеличить поток товаров в США. Т. Повилаускас сказал, что доллар при Д. Трампе должен остаться сильным и это позволит наращивать объемы экспорта. Н. Мачюлис согласен с тем, что курс доллара в отношении евро останется одним из важнейших факторов, наблюдаемых в Литве.

"До этой поры положительным фактором для литовской экономики было укрепление курса доллара США, многие предприятия повысили конкурентность своих затрат, и в 2016 году мы видели, что стремительно увеличивался экспорт молочных продуктов в США. Курс доллара в отношении евро - это важный фактор. Других конкретных решений, которые сказались бы на Евросоюзе или конкретно на Литве, ожидать сложно и нужно наблюдать за общей риторикой и интенциями", - сказал Н. Мачюлис.

Однако у сильного доллара есть и негативные последствия - его укрепление повышает цены на импортируемые товары и энергоресурсы.

По данным Департамента статистики, за 11 месяцев прошлого года литовский экспорт в США составил в денежном выражении 1,075 млрд. евро - на 18,9% больше, чем за такой же период позапрошлого года, а импорт из США составил 329,871 млн. евро - на 12,9% меньше.

BNS
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