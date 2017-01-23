"Литовская железная дорога" представляет электронный билет

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ru.DELFI.lt
понедельник, 23 января 2017 г. 16:51
"Литовская железная дорога" (ЛЖД) представляет новинку – многоразовый именной электронный билет, действующий в течение определенного срока, интегрированный в пластиковую дисконтную карту. Электронный билет можно купить с 25 января 2017 года, а действовать он будет с 1 февраля.
© A.Stackevič nuotr.

Стоимость новой карты - 1 евро. Владельцы карт старого образца могут бесплатно обменять их на новые в кассе.

Такой электронный билет можно купить на все поезда местного сообщения, за исключением маршрутов Вильнюс–Клайпеда–Вильнюс и Вильнюс–Шяуляй–Вильнюс. Такие э-билеты также не действуют в пером классе на маршруте Новая Вильня-Вильнюс-Каунас-Вильнюс-Новая Вильня.

Пассажиры могут купить месячный билет в любой день месяца, он может действовать как для проезда в одну, так и в две стороны.

На э-билет распространяются скидки, предусмотренные в законе о транспортных льготах.

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