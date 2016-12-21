"Литовская железная дорога" останавливает процесс выделения помощи

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ELTA
среда, 21 декабря 2016 г. 08:54
Новый глава "Литовской железной дороги" (ЛЖД) Мантас Бартушка останавливает процесс выделения помощи и предлагает правлению компании не выделять помощь, пока не утвердят новый, всем понятный и прозрачный порядок ее назначения.
Head Quaters of the Lietuvos geležinkeliai
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

"Такое решение было принято, чтобы обеспечить прозрачное распределение помощи, с соблюдением всем понятных принципов и критериев выделения помощи. Компания будет стараться обеспечить не только публичное уведомление о том, кто является получателем помощи, но и заручится предоставлением отчетов об ее использовании", – сказал гендиректор ЛЖД Бартушка.

20 декабря парламент в первом чтении одобрил поправки к закону, предложенные президентом Далей Грибаускайте, в соответствии с которыми удастся пресечь путь к злоупотребления при распределении и получении помощи.

В первом чтении проект поддержали 95 депутатов, против не был никто, 4 депутата воздержались.

Представить такие поправки президента побудил факт злоупотребления благотворительностью фондов политиков и госкомпаний, таких как ЛЖД.

Стало известно, что помощь таких фондов и компаний, использовалась в личных целях, для политической рекламы или благосклонности групп интересов.

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