Литовская компания продаст газ латвийской Latvenergo

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BNS
пятница, 21 июля 2017 г. 15:49
Компания по поставкам и торговле газом Lietuvos duju tiekimas (LDT) энергетической группы Lietuvos energija продаст газ крупнейшему латвийскому потребителю газа Latvenergo.
© Reuters/Scanpix

Компания указала BNS, что Латвии в этом году намечается продать 1,2 тераватт-часов газа и занять 10% рынка соседского государства. В таком случае LDT стала бы вторым по величине поставщиком газа после Latvijas Gaze.

По данным BNS, Latvenergo должна купить около 1 тераватт-часа газа.

LDT сообщила, что у нее уже есть договоры примерно с 10 латвийскими компаниями, названия которых она не приводит. По неофициальным данным BNS, это разные более мелкие потребители газа и предприятия по торговле газом, в том числе и Eesti Energia - ее дочернее предприятие Enefit поставляет газ латвийским клиентам.

Глава LDT Мантас Микалаюнас сказал BNS, что первые поставки газа Латвии начались еще в июне.

LDT утверждает, что два груза сжиженного природного газа из США, которые будут доставлены в августе и в сентябре, она купила с учетом растущих заказов. Кроме того, LDT уже начала поставлять газ на газохранилище в латвийском Инчукальнисе.

Другое предприятие группы Lietuvos energija - Litgas - еще в 2015 году добивалось возможности продать Latvenergo пробную партию газа, однако из-за монополии Latvijas Gaze сделать это не удалось. Ни к чему не привели и другие попытки Litgas продать газ другим латвийским предприятиям.

Возможность поставлять газ латвийским потребителям появилась у Литвы после того, как в апреле произошла либерализация газового рынка соседней страны. Монополист Latvijas Gaze до того владел и газопередающей инфраструктурой.

BNS
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