Литовская KG Group инвестирует 10 млн. евро в Беларуси

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BNS
пятница, 10 марта 2017 г. 18:45
Литовская компания KG Group, контролируемая бизнесменом Таутвидасом Барштисом, инвестирует 10 млн. евро в два предприятия группы в Республике Беларусь.
Tautvydas Barštys
© DELFI / Rafael Achmedov

Средства для инвестиций предоставит в кредит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

"Накопленный в Литве опыт выращивания, ветеринарного надзора, кормления животных, производства комбикормов и минеральных белковых витаминных добавок мы принесем на рынок соседней Беларуси. Мы заметили, что это сегмент сейчас находится в стадии активного развития в этой стране", - цитируются в пресс-релизе слова Т. Барштиса.

KG Group инвестирует в ООО "КЛМ", которое занимается торговлей кормовым сырьем, ветеринарными препаратами, средствами для ухода за растениями и семенами, и в производителя белков и витаминных минеральных добавок "Белфидагро".

Сейчас KG Group принадлежат 20 компаний в Литве и в других странах.

BNS
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