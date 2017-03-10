Литовская KG Group инвестирует 10 млн. евро в Беларуси

Средства для инвестиций предоставит в кредит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

"Накопленный в Литве опыт выращивания, ветеринарного надзора, кормления животных, производства комбикормов и минеральных белковых витаминных добавок мы принесем на рынок соседней Беларуси. Мы заметили, что это сегмент сейчас находится в стадии активного развития в этой стране", - цитируются в пресс-релизе слова Т. Барштиса.

KG Group инвестирует в ООО "КЛМ", которое занимается торговлей кормовым сырьем, ветеринарными препаратами, средствами для ухода за растениями и семенами, и в производителя белков и витаминных минеральных добавок "Белфидагро".

Сейчас KG Group принадлежат 20 компаний в Литве и в других странах.