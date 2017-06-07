Литовская Energijos tiekimas выходит на польский рынок

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BNS
среда, 7 июня 2017 г. 11:40
Литовский поставщик электроэнергии Energijos tiekimas, входящий в государственный энергохолдинг Lietuvos energija, выходит на польский рынок - здесь он открыл дочернее предприятие Geton Energy.
© Corbis/Scanpix

"Польша - большой, ликвидный рынок. На розничном рынке продается в шесть раз больше электроэнергии, чем во всех Балтийских странах вместе взятых. Надеемся, что это соседнее государство станет нашим мостом для дальнейшей экспансии на другие рынки Центральной Европы", - отметил в пресс-релизе глава Energijos tiekimas Видмантас Салетис.

По его словам, Польша за год потребляет в 15 раз больше электроэнергии, чем Литва, однако в ней конкуренция меньше, чем в Скандинавских странах.

С 2013 года Energijos tiekimas работает в Латвии и Эстонии, в начале прошлого года компания подключилась к бирже Nasdaq Commodities, а октябре начала деятельность и на бирже Intercontinental Exchange.

На польский рынок выходит и дочернее предприятие по поставкам электроэнергии и газа Eesti Energia - Enefit, которая планирует занять 5% рынка.

BNS
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