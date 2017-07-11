Литовская ассоциация гостиниц просит урегулировать краткосрочную аренду

Литовская ассоциация гостиниц (ЛАГ) хотела бы, чтобы деятельность по краткосрочной аренде жилья была урегулирована на национальном уровне. Как утверждает ЛАГ, гостиницы и владельцы квартир действуют в неравноценных условиях: первым приходится платить намного больше налогов и выполнять больше требований, пишет деловая газета Verslo zinios.

"Ассоциация вместе с Министерством экономики и Департаментом статистики уже почти было нашли решение. Однако процесс по каким-то причинам все затягивается, откладывается. Уже прошел ровно год, как мы встречаемся. Мне кажется очень странным, что за год нельзя изменить одну формулировку", - сказала президент ЛАГ Эвалда Шишкаускене.

Она отрицала, что лица, занимающиеся краткосрочной арендой жилья, создают большую конкуренцию гостиницам. Хотя жителей, публикующих свои объявления об аренде квартир на платформах Airbnb и Booking.com становится больше, с конкуренцией с ними сталкиваются якобы только небольшие гостиницы, на 15-25 номеров. Труднее всего конкурировать действующим в курортных городах небольшим гостиницам.

До конца этого года Еврокомиссия обещает подготовить и обнародовать предназначенные для государств - членов Евросоюза вехи, которые будут способствовать решению проблем с регламентом сектора услуг краткосрочного проживания.