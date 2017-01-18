Литовцы тратят на покупки меньше других жителей Балтии

По данным Baltmi, в декабре прошлого года средние расходы одного домашнего хозяйства на пищевые продукты, напитки и непищевые продукты, табачные изделия, медицинские товары, отдых и топливо в Литве составили 420,14 евро (на 15% больше, чем в ноябре), в Латвии - 422,79 евро (на 20% больше), в Эстонии - 535,44 евро (на 25,8% больше).

«Заметно, что литовцы постепенно начинают догонять латышей. Ранее разница между средними расходами была более заметна. Я склонен связывать это с тем, что средняя зарплата брутто в нашей стране приближается к латвийской после уплаты налогов и это возможно отражается в этой статистике. Похоже, что в этом году мы опередим латышей в отчетах о средней зарплате», - сказал старший аналитик банка SEB bankas Тадас Повилаускас.

По его словам, также не следует забывать о том, что в Латвии цены на основные продукты остаются более высокими, чем в Литве

По данным Baltmi, за один поход в магазин литовцы в декабре прошлого года тратили в среднем 13,04 евро, латыши - 11,19 евро, эстонцы - 15,66 евро. По сравнению с ноябрем, эти суммы выросли соответственно на 10,8%, на 9,5% и на 14%.