Литовцы нашли еще один маршрут для шопинга

По данным статистического агентства Евростат, в Литве в этом году цены на товары и услуги наиболее заметно во всём Европейском союзе - годовая инфляция достигла 3,9%.

Чтобы хоть как-то спастись от роста цен, соотечественники уже несколько лет ездят на шопинг в Польшу, а в этом году открыли и новый маршрут - Латвию, пишет Kaimo laikraštis.

В Пасвалисе и Биржей уже все знают красный автобус Vynoteka, который несколько раз в день курсирует в латвийский Бауске, где в аутлете, который принадлежит той же компании, пиво и другие алкогольные напитки продают вдвое дешевле, нежели в Литве.

Компания жителям северной Литвы предлагает бесплатную поездку и даже подготовила каталог алкогольных напитков, чтобы было понятно, что в Латвии покупать выгоднее всего.

Бизнесмены такие вещи называют маркетингом, а люди - спасением от недальновидной политики властей. Однако, после того, как властям стало известно о новом маршруте, политики заявили, что всё-равно все в Латвию не уедут.

По-прежнему ездят в Польшу

Утро в Сувалках начинается рано - здесь у магазинов и молочных баз уже формируются очереди, напоминающие о советских временах.

Люди готовы по несколько часов стоять на улице, чтобы приобрести более дешевые продукты питания. По субботам в очередях тут можно встретить немало знакомых, что говорит о том, что люди в Польшу уже стали ездить массово.

"Дешевые ребрышки", - слышно, как только заходишь на местный рынок. Действительно, если перевести в евро, то они стоят дешевле 3 евро. Еще меньше вы заплатите за окорок и грудинку, а дороже всего вам обойдется карбонат, по которому сходят с ума литовцы. Но и его цена - всего 3,3 евро за килограмм.

Похоже, что это единственное место, где все улыбаются. Улыбаются и продавцы, оборот которых поднимают литовцы, улыбаются и литовцы, наблюдая цены, которые порой бывают в 2 раза ниже, чем в Литве, - на мясо, овощи, молочные продукты.

Так, например, семья из четырех человек за 150 евро в Польше приобретает товары и продукты питания на весь месяц и экономит как минимум 50 евро. Ещё больше экономят покупающие в соседней стране строительные материалы и мебель.