Литовцы любят дополнительную подзаработку

BNS
вторник, 13 июня 2017 г. 13:02
В странах Балтии второй год подряд больше всего склонны дополнительно подрабатывать жители Литвы. Такие данные приводятся в новом исследовании центра SKDS по заказу Института частных финансов Swedbank.
Kolegos
© Shutterstock

52% жителей Литвы за последние 12 месяцев имели дополнительную подработку, в Латвии и Эстонии - соответственно 36% и 46% населения.

"Жители Литвы чаще, чем латыши и эстонцы хотя бы часть своего времени занимаются генерирующей дополнительные доходы деятельностью. Основная причина этого - разница в соотношении доходов населения и необходимых расходов", - отметила на пресс-конференции руководитель Института частных финансов Swedbank Юрате Цвиликене.

Она добавила, что самыми популярными видами подработки у жителей стран Балтии являются: выполнение работ по хозяйству (уборка, ремонтные работы, присмотр за детьми), различные услуги свободно нанимаемых специалистов, консультирование и т.д. В Литве к этому добавляется продажа продуктов питания собственного изготовления или своего урожая, а также даров природы.

Репрезентативный опрос населения проводился в апреле этого года. В нём участвовало 1007 респондентов 18-74 лет в Литве, 1005 в Латвии и 1010 в Эстонии.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Литовцы любят дополнительную подзаработку

Kolegos
В странах Балтии второй год подряд больше всего склонны дополнительно подрабатывать жители Литвы. Такие данные приводятся в новом исследовании центра SKDS по заказу Института частных финансов Swedbank.

Банк DNB не меняет свои прогнозы относительно роста ВВП (1)

Банк DNB не меняет свои прогнозы относительно роста ВВП
Один из крупнейших в Литве коммерческих банков DNB не меняет свои прогнозы относительно роста валового внутреннего продукта (ВВП).

Шопинг в Вильнюсе, Стокгольме и Риге: на сколько различаются цены (20)

Шопинг в Вильнюсе, Стокгольме и Риге: на сколько различаются цены
На сколько могут различаться цены на продукты в магазинах Литвы, Латвии и Швеции? DELFI посетил столицы этих трех стран и ответил на этот вопрос.

Половину средств жители Балтии тратят в торговых сетях (3)

Половину средств жители Балтии тратят в торговых сетях
Больше всего средств потребители стран Балтии тратят в торговых сетях - на покупки в этих предприятиях торговли они оставляют более половины своих расходов.

Lidl в Литве и Болгарии: как различаются цены? (25)

Lidl parduotuvė Varnoje
В Литве не утихают дискуссии по поводу цен в магазинах торговой сети Lidl, поэтому DELFI решил поинтересоваться, сколько одни и те же продукты питания стоят в Болгарии.
Facebook друзья
Rambler's Top100