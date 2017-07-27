Литовцы безуспешно спасают бизнес в Крыму и попадают под подозрения

Проблемы, с которыми сталкиваются два глобальных промышленных гиганта – Siemens (Германия) и ExonMobile (США) – из-за возможных нарушений санкций по отношению к России и аннексированному ею Крымскому полуострову, могут оказаться лишь вершиной айсберга. Исследователи, работающие в рамках российского антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер», изучили предприятия, зарегистрированные на сегодняшний день в Крыму (согласно теперь уже российскому госреестру юридических лиц), и выявили свыше 200, учрежденных с участием граждан и компаний стран ЕС. В том числе – несколько предприятий литовского происхождения, работающих в Крыму в режиме санкций.

В 2014 году ЕС объявил о санкциях против российских граждан и компаний вследствие аннексии Крымского полуострова, принадлежащего Украине. В единый пакет санкций вошли меры по ограничению экономических отношений с Крымом и Севастополем. Продукты крымского и севастопольского происхождения запрещены к ввозу в страны ЕС, гражданам и компаниям ЕС запрещается вложение средств в Крым и Севастополь: покупка недвижимости, финансирование компаний, действующих на территории Крыма, оказание туристических услуг в Крыму и Севастополе, а также поставка в данный регион товаров и технологий транспортного, телекоммуникационного, энергетического и добывающего секторов.

Регламентом Совета ЕС от 23 июня 2014 г. (№ 692/2014), касающегося ограничений, распространяющихся на ввоз товаров крымского или севастопольского происхождения на территорию Евросоюза, вводимых вследствие неправомерного присоединения Крыма и Севастополя, предусматривается ряд оговорок для бизнеса, обосновавшегося в Крыму до российской аннексии. Каждая статья регламента содержит специальные части со схожими либо идентичными формулировками: «установленные запреты и ограничения не распространяются на ведение законной коммерческой деятельности с субъектами за пределами Крыма и Севастополя, а также (…) в рамках договоров, заключенных до 20 декабря 2014 г.».

«Решения о санкциях Советом ЕС принимаются единогласно», – в беседе с Verslo žinios говорит Гедрюс Судикас, пресс-секретарь представительства Еврокомиссии в Вильнюсе. – «Еще один важный орган в процессе формирования и мониторинга политики санкций – Европейская служба внешнего действия. Но за реализацию санкций отвечают государства-члены».

В порядке реализации соответствующих положений упомянутого регламента от 7 января 2015 г. принято постановление Правительства Литовской Республики, направленное на регламентирование ограничений сбыта товаров и услуг в Крым. На Министерство хозяйства (МХ) возложена обязанность по выдаче разрешений на подобные операции в каждом отдельном случае при условии согласования действий с Министерством иностранных дел.

«Со дня вступления регламента в силу Министерством хозяйства получено 9 заявлений на выдачу разрешения, – говорит Аушра Рамошкайте, заведующая Отделом по связям с общественностью и протоколу Министерства хозяйства. – Статьей 9 Закона о контроле стратегических товаров установлено, что МХ ведет учет данных о стратегических товарах, а также лицах – как юридических, так и физических, филиалах иностранных юридических лиц и иных организаций, в установленном порядке занимающихся экспортом стратегических товаров, конечных потребителей вышеупомянутых товаров либо лицах, связанных с данными товарами иным образом, и использует эти данные для осуществления контроля за ввозом, вывозом, транзитом стратегических товаров и соответствующими посредническими операциями. С учетом вышесказанного, запрашиваемую информацию о разрешениях предоставить не можем».

«Ханнер» предлагает скидки

Крупная инвестиционная компания Hanner бизнес в Украине начала в 2004 г. Особую активность проявляла в Киеве и Одессе. В главном портовом городе Украины фирма построила не менее 6 комплексов жилья. В качестве партнера Hanner в Одессе выступал Олег Радковский – первый заместитель председателя Одесского областного совета.

В 2009 г. Hanner построил крупный комплекс жилых домов в Гурзуфе (около Ялты) на Крымском полуострове. Контролирующее предприятие Hanner в Украине функционировало посредством венчурного инвестиционного фонда «Ханнер-Восток», напрямую подчиненного председателю правления контролирующей компании Арвидасу Авулису.

После аннексии Крыма и введения санкций ЕС господин Авулис на территории России перерегистрировал «Ханнер-Восток» в Крыму, в городе Ялта, п.г.т. Гурзуф, по адресу ул. Строителей, д. 3 с уставным капиталом в объеме 939 млн рублей. Полгода спустя, 12 мая 2015 г., компания повысила уставной капитал до 1,176 млрд рублей. Еще через год, 28 апреля 2016 г., уставной капитал уменьшен до 1,063 млрд. В октябре того же года «Ханнер-Восток» сменил адрес регистрации на поселок Шушары Ленинградской области, где функционирует логистический терминал Northway, находящийся во владении Hanner. А 13 июня 2017 г. «Ханнер-Восток» переходит в собственность UAB Trust Capital (99% акций) и UAB Ronas (1% акций), зарегистрированных в Вильнюсе по адресу пр. Конституции, д. 7.

Эти две литовские фирмы принадлежат контролирующей организации – Hanner Group OÜ, основной компании господина Авулиса, перенесенной им в 2012 году из Литвы в Эстонию якобы из-за более благоприятной налоговой системы.

Здесь российские общественники усматривают возможные нарушения режима санкций, особенно в случае с перерегистрацией компании из Крыма в Ленинградскую область, а также процедурами по увеличению и сокращению уставного капитала.

Представители Hanner с этими предположениями не согласны. Финансовый директор Hanner Альгимантас Лауринавичюс утверждает, что данные процедуры были осуществлены в поисках способа, как вывести из Крыма деньги либо понести как можно меньше убытков.

В мае 2015 г. в российском реестре отражается повышение капитала компании, поскольку на компанию (ЗНВКИФ «Ханнер-Восток») были дополнительно зарегистрированы парковочные места и кладовые помещения многоквартирного дома в Крыму. «Парковки и кладовки в реестр были внесены позже квартир, поэтому в реестре это отображается как отдельное увеличение капитала компании, – говорит г-н Лауринавичюс. – В апреле 2016 г. капитал был снижен приблизительно на 2 млн долларов США с целью открытия канала для возврата вложений на тот случай, если удастся продать имущество (квартиры, парковочные места, кладовые помещения). Пока что имущество реализовать не удалось, поэтому данным каналом мы не воспользовались».

Пока что в комплексе «Фамилия» в Гурзуфе непроданными остаются 90 квартир. Господин Авулис, пару лет назад публично обещавший максимально быстро уйти из Крыма, заявляет, что дела все еще стоят, так как за последние два года не удалось продать ни одной квартиры.

«Недвижимость, к сожалению, ни на корабль, ни на грузовик не погрузишь – возможно, торговцам в этом смысле легче, а мы должны ждать», – говорит Авулис.

Он добавляет, что идеальный вариант – если какой-нибудь оптовик из России купит этот комплекс, однако, по его словам, даже россияне с большой осторожностью подходят к инвестициям в Крым.

В настоящий момент в комплексе «Фамилия» квартиры продаются со скидкой в 20-50%, как утверждается в рекламном сообщении. Лицо, ответственное за продажи – Анна Косарева – журналистам Verslo žinios, представившимся покупателями, предложила по меньшей мере два десятка еще не приобретенных жилых квартир и апартаментов разной степени завершенности (с отделкой, без отделки, с частичной отделкой). Она утверждала, что процесс продажи квартир не останавливался.

Но основная проблема, по словам господина Авулиса – банковские переводы из Крыма. На трансакции также наложен барьер. Поэтому Hanner управляющую компанию гурзуфского комплекса и перенес в Ленинградскую область. «Петербургское предприятие появилось из-за того, что из Крыма невозможно произвести банковский перевод. Никто ничего не покупает даже со скидкой в 50%, а если и купит – деньги перевести невозможно. Поэтому мы разрабатывали схему, чтобы деньги частично шли через Санкт-Петербург, где у нас нормальный бизнес и есть возможность забрать деньги».

Выбирали из двух зол

В отличие от Hanner, имевшего собственность в Крыму до аннексии и, возможно, нарушившего санкции в процедурах, согласно российскому госреестру юридических лиц, некоторые компании литовского происхождения недвижимость приобретали и регистрировали уже на аннексированной территории, где применялись меры ЕС по ограничению экономической деятельности.

2 ноября 2015 г. в крымском городе Ялта была зарегистрирована компания российской юрисдикции ООО «Плуошто линия». 80% акций данного общества принадлежит гражданину Литовской Республики Витаутасу Лаурутису, 20% – предприятию UAB Pluošto linija, находящемуся в Паневежисе (Литва), единственным акционером которого является Йонас Якутис.

Pluošto linija на территории Литвы производит льняные ковровые изделия бренда Ecolinum. В российской юрисдикции наряду со своим традиционным бизнесом ООО «Плуошто линия» указывает еще и операции с недвижимым имуществом.

ООО «Плуошто линия» владеет коммерческими помещениями в Ялте по адресу ул. К.Маркса, 6А. Йонас Якутис по этому поводу Verslo žinios говорил, что коммерческие помещения, которым якобы лучше подходит наименование торгового салона, предприятие приобрело еще в 2007-2008 гг. По его словам, странно, что в российском реестре не указана дата приобретения: «Данное имущество в момент приобретения было зарегистрировано в украинском реестре, и оно у нас стояло на балансе в бухгалтерии».

«Мы перевели имущество в российскую юрисдикцию, потому что не могли пользоваться необходимыми услугами – газом, водой, охраной. Пришлось выбирать из двух зол: демонстрируем юридическое телодвижение и получаем необходимые услуги для помещений, ничего не делаем – не получаем отопление, воду, газ. Однако основная цель – как можно скорее от этого объекта избавиться. Но пока никто не покупает. Это для нас головная боль», – говорит господин Якутис.

Партнерство с «санкционным» банком

Наподобие компании Hanner, предприятие с литовским капиталом BT Invest в Крыму начало расширяться еще до аннексии полуострова. Предприятием управляет Раймондас Туменас, славящийся своими бизнес-проектами не столько в Литве, сколько в Украине. Торговая сеть Novus открылась на базе другой сети – «Ален». 20 марта 2014 г. «Novus Украина» распространило заявление, в котором определило основные принципы деятельности на территории аннексированного Крыма: «Мы будем жить по правилам бизнеса и руководствоваться всеми правилами и законами той территории, на которой живут наши покупатели. Потому что одна из основ правильного общества – бизнес должен быть вне политики. Мы работаем ради наших покупателей. Пока у людей будет спрос на наши услуги, мы будем эти услуги им предлагать. Магазины сети Novus – самые популярные магазины Севастополя, а Novus ценит такое доверие».

Для обеспечения успешной работы торговой сети компания ООО «Планета „Спорт“» в ноябре 2014 г. была перерегистрирована в российской юрисдикции с уставным капиталом 820,25 млн рублей. В августе 2016 г. 100% акций компании «Планета „Спорт“» украинский «Данафес» уступает российскому предприятию ООО «ЮБК Трейдинг», по состоянию на июль 2014 г. зарегистрированному в г. Краснодар (Россия). В июле 2017 г. уставной капитал предприятия увеличен до 920,25 млн рублей, а совладельцем (0,11% акций) становится кипрская фирма Skopian Holdings Limited. Данное кипрское предприятие управляет 0,001% ООО «ЮБК Трейдинг», а оставшейся частью распоряжается Nigazum Holdings Limited (Кипр).

Всем компаниям контролирующего предприятия BT Invest на Кипре услуги оказывает адвокатская контора Kinasis LLC, родственными связями, по данным «Муниципального сканера», связанная с министром юстиции и общественного порядка Кипра Ионасом Николау, а среди ее клиентов есть и бизнесмен Аркадий Ротенберг, приближенный к российскому президенту Владимиру Путину.

ООО «Планета „Спорт“» наряду с вышеуказанными реорганизациями, подпадающими под ограничительные меры ЕС, выигрывало и заключало государственные контракты. В ноябре 2015 г. предприятие оказывало услуги питания для делегаций зарубежных стран подразделению российского Министерства обороны. В 2016 г. ООО «Планета „Спорт“» на основе государственного контракта в Крыму предоставило услуги субаренды государственному Российскому национальному коммерческому банку (РНКБ) на сумму 3,8 млн рублей. РНКБ – основной госбанк, работающий в Крыму, находящийся под санкциями ЕС и Канады.

С представителями BT Invest связаться Verslo žinios не удалось.

Сомнения, что игнорируют намеренно

Никита Кулаченков, Фонд борьбы с коррупцией, сотрудник отдела расследований и автор серии публикаций о санкциях:

Когда в 2014 году Евросоюз и США вводили санкции против России, то основное внимание было сосредоточено на запрете привлечения финансирования и персональных санкциях для физических лиц. Санкции также предусматривают существенные ограничения и запреты на деятельность европейских и американских юридических и физических лиц в Крыму.

В Крым нельзя прилететь международным авиарейсом, там нет отделений крупных российских банков и закрылись рестораны McDonald’s. В Крым нельзя поставлять оборудования для энергетической инфраструктуры и разгорающийся скандал с компанией Siemens, вероятно, окажет существенное влияние на Российско-Германские отношения.

Но санкции ЕС распространяются не только на крупные корпорации, поэтому деятельность небольших литовских компаний в Крыму, обнаруженная проектом Муниципальный Сканер, является таким же нарушением, как и поставка турбин для электростанций.

В соответствии с Регламентом ЕС №692/2014 (пункт 2а) физическим и юридическим лицам Европейского Союза запрещается становиться участником юридического лица в Крыму или увеличивать свою существующую долю участия. Также, запрещается предоставлять какое-либо финансирование Крымским юридическим лицам, включая вклады в уставный капитал. Такими образом все три случая, обнаруженные “Муниципальным сканером”, являются прямыми нарушениями данного регламента.

В Регламенте присутствуют некоторые исключения для договоров, заключенных до вступления санкций в силу, но обнаруженные случаи под эти исключения не подпадают. Таким образом, тот факт, что эти литовские и кипрские компании вели бизнес в Крыму и до аннексии, можно лишь назвать смягчающим обстоятельством.

Более того, Российский Национальный Коммерческий Банк, которому одна из компаний сдает помещение в аренду, находится в специальных санкционных списках ЕС и США. Операции с данным банком запрещены для компаний из ЕС и США, причем санкции США (Указ 13660, Секция 1-(iv)) предусматривают блокировку активов всех лиц, которые будут предоставлять услуги компаниям из списка. Это означает, что заблокирован может быть любой банковский перевод литовских и кипрских компаний из группы “BT Invest”, даже если этот перевод не связан с операциями в Крыму.

Сомневаюсь, что все перечисленные литовские компании намеренно игнорировали санкции и работали в Крыму. Скорее всего, они что-то слышали о введенных санкциях, но думали, что они распространяются только на крупный бизнес. Именно поэтому, властям стран ЕС следует повышать информированность своих граждан об ограничениях, вызванных аннексией Крыма.

Каковы взыскания

Рита Стундене, представитель Генпрокуратуры Литвы, Verslo žinios пояснила, что Уголовный кодекс (УК) Литовской Республики не содержит специальной нормы, регламентирующей уголовную ответственность за нарушение обсуждаемого регламента Совета ЕС.

Статья 1231 упомянутого Кодекса («Нарушение международных санкций») предусматривает ответственность лица, нарушившего международные санкции, осуществляемые в Литовской Республике, и тем самым нанесшего большой ущерб интересам Литовской Республики и подлежащего наказанию штрафом либо арестом, либо лишением свободы до пяти лет. За деяние, предусмотренное настоящей статьей, отвечает и юридическое лицо.

Также субъект по УК отвечает в тех случаях, когда, осуществляя действия в нарушение регламента Совета, совершает преступное деяние (например, провоз контрабанды и т.п.). Преступных деяний упомянутой категории (когда нарушался регламент Совета) в информационной системе не зарегистрировано.

Позиция МИД Литвы

Принципиальные установки: Литва твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы стоим на строго принципиальных позициях в оценке агрессии России против Украины и неправомерной аннексии Крыма. Когда Евросоюзом были объявлены санкции в связи с аннексией Крыма, в 2014 г. были распространены руководящие принципы ЕС для субъектов бизнеса, осуществлявшим деятельность на территории Крыма/Севастополя, аннексированных Россией. В данном документе изложено, как должны вести себя предприятия, оказавшиеся в ситуации, когда на Крымском полуострове де-факто началось применение правовых актов Российской Федерации. В руководящих принципах указывается, что бизнес в Крыму / Севастополе может осуществляться с принятием на себя ответственности за дальнейшую деятельность в условиях оккупации, однако четко указывается, какого рода деятельность находится под запретом в связи с санкциями, поэтому осуществляться не может.

По поводу возможных компенсаций бизнесу на территориях, на которые распространяются санкции: целью международных санкций является изменение политики, проводимой правительством, субъектами либо лицами соответствующей страны, либо прекращение конкретных действий. Применение международных санкций обосновывается не экономическими интересами, а принципами международного права, демократии и уважения прав человека и основных свобод. Компенсационные меры в связи с санкциями не прорабатываются. В силе остается общий порядок, согласно которому позволяется довести до завершения контракты и договорные обязательства, заключенные до введения санкций.

По поводу ответственности за несоблюдение санкций: за несоблюдение санкций физические и юридические лица могут привлекаться к административной либо уголовной ответственности. Решение по вопросу, нарушило ли конкретное лицо санкции, установленные правовыми актами ЕС, принимается органами правопорядка в соответствии с правовыми актами ЕС и Литовской Республики. Физические и юридические лица Литовской Республики обязаны соблюдать санкции ровно таким же образом, как и законодательство Литовской Республики.

По поводу продолжительности санкций: санкции в связи с оккупацией и аннексией Крыма были введены в июле 2014 г. и с того времени регулярно единогласно продлевались. В ЕС существует общая договоренность, что крымские санкции будут продлеваться до тех пор, пока будет продолжаться незаконная аннексия Крыма.