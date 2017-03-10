Litgrid: за год электроэнергия подорожала более, чем на 20%

За месяц - в феврале, по сравнению с январем - цена не изменилась.

Как сообщил оператор сети электропередачи Litgrid, в феврале Литва импортировала 78% потребленной электроэнергии, из которой 34% импортировано из Латвии, Эстонии и Финляндии, 18% - из Швеции, 7% - из Польши и 40% из третьих стран.

Общая потребность в электроэнергии в Литве в феврале составила 856 гигаватт, что на 2% меньше, чем в январе.