Litgrid: за год электроэнергия подорожала более, чем на 20%

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BNS
пятница, 10 марта 2017 г. 18:30
За год - в феврале 2017 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, цена на электроэнергию в литовской торговой зоне биржи электроэнергии Nord Pool выросла на 23% и составила 36,5 евро за киловатт-час.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

За месяц - в феврале, по сравнению с январем - цена не изменилась.

Как сообщил оператор сети электропередачи Litgrid, в феврале Литва импортировала 78% потребленной электроэнергии, из которой 34% импортировано из Латвии, Эстонии и Финляндии, 18% - из Швеции, 7% - из Польши и 40% из третьих стран.

Общая потребность в электроэнергии в Литве в феврале составила 856 гигаватт, что на 2% меньше, чем в январе.

BNS
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