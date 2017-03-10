Litgrid: за год электроэнергия подорожала более, чем на 20%

За год - в феврале 2017 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, цена на электроэнергию в литовской торговой зоне биржи электроэнергии Nord Pool выросла на 23% и составила 36,5 евро за киловатт-час.
За месяц - в феврале, по сравнению с январем - цена не изменилась.
Как сообщил оператор сети электропередачи Litgrid, в феврале Литва импортировала 78% потребленной электроэнергии, из которой 34% импортировано из Латвии, Эстонии и Финляндии, 18% - из Швеции, 7% - из Польши и 40% из третьих стран.
Общая потребность в электроэнергии в Литве в феврале составила 856 гигаватт, что на 2% меньше, чем в январе.