Litgrid: из-за роста потребления повысились цены на электроэнергию

Из-за похолодания и увеличения потребления электричества в торговое зоне Литвы биржи электроэнергии Nord Pool средняя цена на электроэнергию на прошлой неделе составила 40,9 евро за мегаватт-час и была на 12% выше, чем на предыдущей неделе.

"Когда ударил морозец, в странах Балтии потребление электроэнергии возросло на 4%, а местные электростанции выработали на 8% электроэнергии больше. Производство на ветроэлектростанциях увеличилось более чем вдвое, только в Литве ветропарки выработали втрое больше электроэнергии. Производства на тепловых электростанциях тоже выросло на 6%", - говорится в пресс-релизе Litgrid.

На прошлой неделе смычки между Беларусью и Литвой в некоторые периоды времени были задействованы почти на 100%, велось наблюдение за тем, чтобы линии не были перегружены. Кроме того, 9-10 февраля в результате отключения систем управления на преобразователе тока в шведском Нюбру более суток не работал литовско-шведский энергомост NordBalt.

На прошлой неделе в Литве было импортировано 78% потребленной электроэнергии, из которой 26% было импортировано из Латвии, Эстонии и Финляндии, 23% - из Швеции, а немногим более половины всей электроэнергии - из третьих стран.