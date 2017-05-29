Litgrid: электроэнергия в Литве подорожала на 14%

По сравнению с прошлым годом, цена на электроэнергию была на 10% меньше.

Компания Litgrid сообщила, что на минувшей неделе почти три четверти потребленной электроэнергии было импортировано: 24% - из Латвии, Эстонии и Финляндии, 56% - из Швеции, а 20% из третьих стран.

"Производство электроэнергии в Эстонии и Латвии снизилось соответственно на 13 и r 26%, а в Литве оно выросло почти на 50%", - говорится в сообщении Litgrid.

Как отмечает компания, ветряные установки в Литве увеличили производство электроэнергии на 26%, а ГЭС – на 14%. Один день на прошлой неделе – в понедельник – работала и ТЭС Lietuvos elektrine.