Litgrid: электроэнергия в Литве подорожала на 14%

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BNS
понедельник, 29 мая 2017 г. 19:10
На минувшей неделе средняя цена на электроэнергию в литовской зоне торгов биржи Nord Pool составила 35,2 евро за мегаватт-час - на 14% больше, чем неделю назад.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По сравнению с прошлым годом, цена на электроэнергию была на 10% меньше.

Компания Litgrid сообщила, что на минувшей неделе почти три четверти потребленной электроэнергии было импортировано: 24% - из Латвии, Эстонии и Финляндии, 56% - из Швеции, а 20% из третьих стран.

"Производство электроэнергии в Эстонии и Латвии снизилось соответственно на 13 и r 26%, а в Литве оно выросло почти на 50%", - говорится в сообщении Litgrid.

Как отмечает компания, ветряные установки в Литве увеличили производство электроэнергии на 26%, а ГЭС – на 14%. Один день на прошлой неделе – в понедельник – работала и ТЭС Lietuvos elektrine.

BNS
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