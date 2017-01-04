Litgrid: cмычки NordBalt и LitPol Link в прошлом году сбили цену на электроэнергию

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BNS
среда, 4 января 2017 г. 15:54
Смычки NordBalt и LitPol Link, которые были введены в эксплуатацию в 2016 году, сбили среднюю цену на электроэнергию в Литве, говорит глава электропередающей компании Litgrid.
© DELFI (V. Deveikytės nuotr.)

По словам Дайвиса Вирбицкаса, эти энергомосты открыли путь в Европу и сильно изменили поведение игроков рынка. По его словам, в этом году цену будет диктовать выработка электроэнергии на электростанциях Северных стран, однако, по всей видимости, цена будет похожей на прошлогоднюю.

"Воздействие новых смычек NordBalt и LitPol Link превысило наши ожидания. Мы с латышами - единственные в Балтийских и Северных странах, где рыночная цена на рынке электроэнергии в прошлом году снизилась. Новые смычки позволили диверсифицировать источники импорта электроэнергии, и мы ощутили выгоду от этого с первых дней их эксплуатации. Они не только открыли путь в Европу, но и сильно изменили поведение игроков электроэнергетического рынка", - сказал Д. Вирбицкас для пресс-релиза.

Средняя цена на электроэнергию в зоне торговли Литвы на бирже Nord Pool Spot за год снизилась на 13% до 36,5 евро за киловатт-час, она была на четверть ниже, чем в 2013-2014 годах.

Д. Вирбицкас прогнозирует, что в 2017 году цена на рынке электроэнергии будет зависеть от объемов выработки на гидроэлектростанциях и ветроэлектростанциях Северных стран.

"Поскольку осенью прошлого года выработка на гидроэлектростанциях Северных стран уменьшалась, можно прогнозировать, что и в первом квартале этого года цены на электроэнергию не будут низкими. Предварительные сделки показывают, что в этом году в торговой зоне Литвы (на бирже) средняя цена может быть похожей на прошлогоднюю, колебаться от 33,9 до 37,7 евро за мегаватт-час", - сказал Д. Вирбицкас.

Энергомост NordBalt с середины июля прошлого года действует в обычном режиме, а LitPol Link действует с начала года.

BNS
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Бизнес

Litgrid: cмычки NordBalt и LitPol Link в прошлом году сбили цену на электроэнергию (6)

Litgrid: cмычки NordBalt и LitPol Link в прошлом году сбили цену на электроэнергию
Смычки NordBalt и LitPol Link, которые были введены в эксплуатацию в 2016 году, сбили среднюю цену на электроэнергию в Литве, говорит глава электропередающей компании Litgrid.

Смычки NordBalt и LitPol Link в прошлом году сбили цену на электроэнергию в Литве (3)

Смычки NordBalt и LitPol Link в прошлом году сбили цену на электроэнергию в Литве
Смычки NordBalt и LitPol Link, которые были введены в эксплуатацию в 2016 году, сбили среднюю цену на электроэнергию в Литве, говорит глава электропередающей компании Litgrid.

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