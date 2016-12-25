Litgas обслужит первый газовоз СПГ малого объема в Клайпеде

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BNS
воскресенье, 25 декабря 2016 г. 12:20
Компания по торговле газом Litgas литовского государственного энергетического холдинга Lietuvos energija заполнит первый газовоз сжиженного природного газа (СПГ) малого объема в Клайпеде.
© DELFI (E.Skardžiaus nuotr.)

"2017 год мы начнем с важной сделки - загрузим в Клайпеде первый газовоз СПГ малого объема. Это новая деятельность для нашей группы, одно из стратегических направлений в бизнесе по торговле газом", - сказал для пресс-релиза глава Lietuvos energija Далюс Мисюнас.

1-2 января в Клайпеду придет газовоз Coral Energy скандинавского поставщика природного газа Skangass - это будет первый газовоз малого объема, заполненный в Клайпеде в соответствии с подписанным в сентябре договором между Litgas, Lietuvos duju tiekimas и Statoil. На Coral Energy будет загружено до 15 тыс. кубометров СПГ, сообщила компания Litgas.

В соответствии с подписанным в 2014 году трехсторонним договором концерн Statoil продает СПГ покупателям поставок малого объема, а Litgas и Lietuvos duju tiekimas предоставляют услуги модулирования и балансировки.

BNS
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Бизнес

Litgas обслужит первый газовоз СПГ малого объема в Клайпеде (21)

Litgas обслужит первый газовоз СПГ малого объема в Клайпеде
Компания по торговле газом Litgas литовского государственного энергетического холдинга Lietuvos energija заполнит первый газовоз сжиженного природного газа (СПГ) малого объема в Клайпеде.

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