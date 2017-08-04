Lietuvos gelezinkeliai опередила латвийского конкурента

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BNS
пятница, 4 августа 2017 г. 12:29
В ходе реализации цели нового руководства находящаяся в управлении государства литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai стать одним из крупнейших перевозчиков в Европе, в июне компания уже опередила одного конкурента - Латвийские железные дороги. И этот разрыв планируется увеличивать.
© Lietuvos geležinkeliai

В июне литовская ж/д компания перевезла 4,38 млн. тонн грузов, латвийская - 3,106 млн. тонн.

По словам пресс-секратаря Lietuvos gelezinkeliai Мантаса Дубаускаса, компания надеется и далее повышать объемы грузовперевозок и опережать конкурентов.

"Наша цель - попасть среди пяти самых крупных перевозчиков грузов в Евросоюзе и подняться с нынешнего восьмого места. Это означает, что нужно будет обогнать другие компании, в том числе и латвийские железные дороги", - сказал М. Дубаускас.

По данным BNS, в этом году вырос поток нефтепродуктов, перевозимых из Беларуси и России, а Россия отправляет в Калининградскую область все больше угля.

Глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка в июне отметил, что компания хочет попасть в пятерку крупнейших перевозчиков грузов в Евросоюзе, по этой причине она конкурирует и с автотранспортом. По его словам, вероятно, что в ближайшие годы грузопоток вырастет на 20 млн. тонн, а одним из способов привлечения больше грузов являются поезда из Китая.

В прошлом году Lietuvos gelezinkeliai перевезла 47,6 млн. тонн грузов, Латвийские железные дороги - 47,8 млн. тонн, в январе-июне этого года соответственно 24,45 млн. и 24,36 млн. тонн (на 4,6% и на 1,15% больше, чем за тот же период прошлого года).

BNS
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