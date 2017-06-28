Lietuvos gelezinkeliai и Orlen подписали соглашение по тарифам

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BNS
среда, 28 июня 2017 г. 15:30
Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai - LG) и принадлежащая польскому концерну Orlen группа нефтеперерабатывающих предприятий Orlen Lietuva наконец-то завершили долгие переговоры по тарифам на грузоперевозки и подписали обновлённое соглашение.
Ireneusz Fafara, Mantas Bartuška
© DELFI / Kiril Čachovskij

Договор подписали генеральный директор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка и гендиректор Orlen Lietuva Иренеуш Фанфара.

Обе компании долгое время не могли прийти к согласию по подписанному в 2009 г. договору на грузоперевозки, который действует до 2024 г. Отношения между ними ухудшились в 2014 г., когда правительство Литвы изменилo порядок сборов за инфраструктуру - они увеличились на опасные грузы, в т.ч. и на нефтепродукты.

Orlen Lietuva с 2014-го в одностороннем порядке стало платить меньше, чем указывалось в счетах, так как считало, что железнодорожники начисляют дополнительные платежи, которые не были предусмотрены договором о тарифах.

Затем начались судебные тяжбы - Orlen Lietuva требовала от железнодорожников уплатить около 70 млн евро, а Lietuvos gelezinkeliai от нефтяников - примерно 40 млн евро.

Orlen Lietuva является одним из крупнейших клиентов LG, в прошлом году по железной дороге перевезла 9 млн тонн грузов.

BNS
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