Lietuvos gelezinkeliai и Orlen подписали соглашение по тарифам

Договор подписали генеральный директор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка и гендиректор Orlen Lietuva Иренеуш Фанфара.

Обе компании долгое время не могли прийти к согласию по подписанному в 2009 г. договору на грузоперевозки, который действует до 2024 г. Отношения между ними ухудшились в 2014 г., когда правительство Литвы изменилo порядок сборов за инфраструктуру - они увеличились на опасные грузы, в т.ч. и на нефтепродукты.

Orlen Lietuva с 2014-го в одностороннем порядке стало платить меньше, чем указывалось в счетах, так как считало, что железнодорожники начисляют дополнительные платежи, которые не были предусмотрены договором о тарифах.

Затем начались судебные тяжбы - Orlen Lietuva требовала от железнодорожников уплатить около 70 млн евро, а Lietuvos gelezinkeliai от нефтяников - примерно 40 млн евро.

Orlen Lietuva является одним из крупнейших клиентов LG, в прошлом году по железной дороге перевезла 9 млн тонн грузов.