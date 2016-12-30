Lietuvos energija треть необходимого ей газа купит у "Газпрома"

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BNS
пятница, 30 декабря 2016 г. 16:34
Литовская группа энергетических предприятий Lietuvos energija и российский концерн "Газпром" договорились о купле-продаже газа в 2017 году.
© Sputnik/Scanpix

Группа купит 34% от всего покупаемого Lietuvos energija газа, сообщила компания. По подсчетам BNS, это будет примерно 2,9 млн. мегаватт-часов или около 300 млн. кубометров.

По данным BNS, о поставках газа с "Газпромом" договорился и крупнейший в Литве потребитель газа - завод удобрений Achema в Йонаве, который в этом году купил большую часть газа у концерна Statoil.

Конкретный объем газа предприятие группы Lietuvos duju tiekimas (LDT) не указывает, однако сообщается, что предприятия Litgas и Lietuvos duju tiekimas в 2017 году купят 66% газа через терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) в Клайпеде, остальную чать газа LDT купит у "Газпрома".

Глава Lietuvos energija Далюс Мисюнас сказал BNS, что подробнее информировать не может, однако уверял, что решение обусловлено экономической логикой.

"Без сомнения, это было заключено на экономических основаниях", - сказал Д. МисюнасS.

Кроме "Газпрома", еще 2 млн. мегаватт-часов газа LDT купит у американской компании Koch Supply & Trading, а другое предприятие группы Litgas купит около 3,6 млн. мегаватт-часов - у Statoil.

Д. Мисюнас ранее скептически отзывался о торговле с "Газпромом", потому что якобы неясно, как российская компания хочет торговать со странами Балтии.

BNS
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