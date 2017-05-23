Lietuvos duju tiekimas продаст газ латвийским компаниям

 (2)
BNS
вторник, 23 мая 2017 г. 19:20
Принадлежащая холдингу энергетических предприятий Lietuvos energija компания по торговле газом Lietuvos duju tiekimas (LDT) продаст газ латвийским компаниям.
© Shutterstock nuotr.

Компания впервые подписала договор о продаже газа с предприятиями соседнего государства. Однако LDT не указывает ни число компаний, ни их названия.

Представитель LDT Паулюс Якутавичюс сказал BNS, что это общие договоры о торговле, в которых конкретные объемы газа не предусмотрены - покупатели каждый раз будут принимать решение о них с учетом ситуации на рынке. Как отмечает LDT, поставить первый газ на латвийский рынок намечается в ближайшее время.

Глава независимого поставщика электроэнергии Enefit, который с июля начнет торговать в Латвии и газом - Янис Бетерс сказал BNS, что предприятие заключило договоры с несколькими компаниями оптовой торговли газом, однако комментировать конкретные соглашения отказался.

Представитель по связям с общественностью крупнейшего потребителя газа в Латвии - компании Latvenergo Андрис Сикснис сообщил BNS, что компания не заключала никаких договоров с Lietuvos duju tiekimas.

3 апреля в Латвии официально закончилась монополия на импорт и поставки газа.

LDT покупает природный газ у российского "Газпром", а сжиженный природный газ - у американской компании Koch Supply & Trading, газ последней компании импортируется через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Lietuvos duju tiekimas продаст газ латвийским компаниям (2)

Lietuvos duju tiekimas продаст газ латвийским компаниям
Принадлежащая холдингу энергетических предприятий Lietuvos energija компания по торговле газом Lietuvos duju tiekimas (LDT) продаст газ латвийским компаниям.

Арлаускас предлагает алкоголикам рабочие места меньше, чем за минимум (42)

Danas Arlauskas
Бизнес мог бы принимать алкоголиков на работу и так помочь им выбраться из порочного круга, однако намерен платить таким людям зарплату меньше минимальной. Об этом 23 мая на пресс-конференции заявил глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас.

Объявлены новые компании с самыми высокими зарплатами (11)

Объявлены новые компании с самыми высокими зарплатами
В апреле самые высокие средние зарплаты в Литве были в компаниях, занимающихся недвижимостью. В десятку вошли также несколько шяуляйских работодателей и концерн Achemos grupė.

Владельцы гостиниц возмущены: мало информации о закрытии Вильнюсского аэропорта (5)

Vilnius Airport
Владельцы вильнюсских гостиниц возмущены тем, что Вильнюсский аэропорт, который месяц не будет работать из-за реконструкции, недостаточно информировал участников зарубежного рынка о планирующейся реконструкции аэропорта, пишет газета Lietuvos rytas.

Министр транспорта: мы хотим показать китайцам путь через Литву (43)

Rokas Masiulis
Литва активно интересуется возможностью привлечения как можно большего количества транспортируемых в Европу грузов из Китая, между тем финансовых инвестиций второй по величине экономики в мире, которые могли бы быть использованы для инфраструктурных проектов, в списке приоритетов нет, говорит литовский министр транспорта и коммуникаций.
Facebook друзья
Rambler's Top100