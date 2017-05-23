Lietuvos duju tiekimas продаст газ латвийским компаниям

Компания впервые подписала договор о продаже газа с предприятиями соседнего государства. Однако LDT не указывает ни число компаний, ни их названия.

Представитель LDT Паулюс Якутавичюс сказал BNS, что это общие договоры о торговле, в которых конкретные объемы газа не предусмотрены - покупатели каждый раз будут принимать решение о них с учетом ситуации на рынке. Как отмечает LDT, поставить первый газ на латвийский рынок намечается в ближайшее время.

Глава независимого поставщика электроэнергии Enefit, который с июля начнет торговать в Латвии и газом - Янис Бетерс сказал BNS, что предприятие заключило договоры с несколькими компаниями оптовой торговли газом, однако комментировать конкретные соглашения отказался.

Представитель по связям с общественностью крупнейшего потребителя газа в Латвии - компании Latvenergo Андрис Сикснис сообщил BNS, что компания не заключала никаких договоров с Lietuvos duju tiekimas.

3 апреля в Латвии официально закончилась монополия на импорт и поставки газа.

LDT покупает природный газ у российского "Газпром", а сжиженный природный газ - у американской компании Koch Supply & Trading, газ последней компании импортируется через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде.