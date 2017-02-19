Lidl в Литве планирует строительство многоквартирного дома

ru.DELFI.lt
воскресенье, 19 февраля 2017 г. 15:26
Компания Lidl Lietuva меньше чем за год построила в Литве 20 магазинов и оборот не снижает, однако свои планы пока не комментирует. Правда уже сейчас ясно, что в Клайпеде скорее всего в этом году откроются два новых магазина Lidl, а рядом с одним из них - многоквартирный дом.
"Lidl" prekybos centrų Klaipėdoje vizualizacijos

"Пока ничего комментировать не могу. Мы заранее не сообщаем ни об одном открытии, пока ведется строительство. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что в Клайпеде появятся два новых магазина Lidl. Да, мы растем", – сказала представитель Lidl Lietuva Агне Гайжаускене.

Представитель Клайпедской мэрии Валдас Швядас подтвердил, что в городе появятся два новых магазина Lidl: один на проспекте Шяурес, 13, а другой на ул. Тильжес, 56Б.

На проспекте Шяурес рядом с магазином будет построен и многоквартирный дом, поскольку компания купила участок земли, на котором, по плану, предполагалось, что 51% территории пойдет под жилье.

"Я не думаю, что они покупали кота в мешке, они видели, что покупают, поэтому возможно это такая новая стратегия - строить рядом с магазином многоквартирный дом", – сказал Швядас.

В проектном предложении сказано, что в Клайпеде, на проспекте Шяурес, компания Lidl Lietuva планирует строить магазин, соединенный с многоквартирным домом.

На участке должен появиться 6-этажный дом с 48 квартирами. На каждом этаже будет по 8 2-3-комнатных квартир. Гайжаускене не сказала, будут ли квартиры проданы на рынке или сначала будут предложены работникам Lidl - для покупки или аренды.

Швядас подтвердил, что мэрии пока не представлены технические проекты обоих магазинов и дома, но их готовят.

На данный момент в Литве уже действуют 23 магазина сети Lidl.

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Бизнес

Lidl в Литве планирует строительство многоквартирного дома

Lidl prekybos centrų Klaipėdoje vizualizacijos
Компания Lidl Lietuva меньше чем за год построила в Литве 20 магазинов и оборот не снижает, однако свои планы пока не комментирует. Правда уже сейчас ясно, что в Клайпеде скорее всего в этом году откроются два новых магазина Lidl, а рядом с одним из них - многоквартирный дом.

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