Lidl в Литве и Болгарии: как различаются цены?

Правда, перед тем, как начать анализ цен, стоит отметить, что Болгария часто попадает на последние места чуть ли не всех списков о финансовой ситуации в странах ЕС. Материальная ситуация в этой стране хуже, чем в Литве.

К примеру, Болгария находится на последнем месте в ЕС по ВВП на одного жителя. Как сообщает Eurostat, в 2015 году этот показатель был на 53% ниже, чем в среднем по ЕС.

Наименьшей из всех стран ЕС в Болгарии является и минимальная зарплата, которая достигает 235 евро, тогда как в Литве - 380 евро. В тот же год почасовая медиана зарплат достигала 1,7 евро, тогда как в Литве - 3,1 евро, в среднем по ЕС - 13,2 евро.

Евростат сообщает, что общий уровень цен в Болгарии в 2015 году составил 47% от среднего показателя по ЕС, в Литве - 61%. НДС в Болгарии составляет 20%, местная валюта - лев. 1 евро равен 1,95 лев.

Акции на продукцию из телятины и молочные продукты

На момент поездки в Болгарию килограмм фарша из телятины стоил в стране примерно 3,74 евро (обычная цена - 5 евро), стейк - 7,49 евро (обычная цена - около 10 евро), кусочки мяса - 6,49 евро (обычная цена - 9 евро).

Кремовая замазанка Pilos (200 гр.) стоила 0,7 евро (обычная цена - 0,95 евро), творожный сыр (800 гр.) - 3 евро (обычная цена 04 евро), кефирный десерт с вишней - 0,4 евро (обычная цена - 0,55 евро), тогда как в Литве - 0,59 евро.

В Болгарии продается и местная молочная продукция. К примеру 400 грамм кисломолочного напитка Kiselo mliako обойдется в 0,25 евро, 300 гр. айрана - 0,18 евро, 400 грамм йогурта десятипроцентной жирности - 0,56 евро.

В Литве дешевле яйца и сливочное масло, дороже растительное масло, макароны и десерты

Килограмм кофе в зернах Gimoka в болгарском магазине стоит 4 евро, 220 грамм салата с тунцом - 1,8 евро. 200 грамм стейка из говядины в этой стране обойдется в 3 евро, черный хлеб с зернами (700 грамм) обычно стоит около 1 евро, по акции - 0,69 евро.

Пиццам Prascuitto фирмы Chef select в Болгарии стоит 2,20 евро, булочка с оливками - 0,30 евро, килограмм бананов - 1,11 евро, тогда как в Литве - 0,99 евро. 30 коричневых яиц размера М здесь стоят 2,7 евро, в Литве - 2,59 евро.

Литр подсолнечного масла - 0,95 евро, в Литве на той же неделе стоимость масла составляла 1,27 евро. 250 грамм 82-процентного масла Pilos в Болгарии стоит 1,5 евро по акции и 2 евро без акции, тогда как в Литве - 1,25 евро.

Два копченых окорочка Baroni на 600 грамм обычно в Болгарии стоят 2,25 евро, в Литве копченого цыпленка той же компании можно приобрести за 2,99 евро за килограмм.

Спагетти Bio organic в Болгарии стоят 1,35 евро, тогда как в Литве - 1,39 евро. Песто Baresa - 1,30 евро, в Литве - 1,49 евро. Шоколадный кекс в болгарском Lidl обойдется в 0,55 евро, в Литве - 0,59 евро.

Продаются и товары известных фирм

Интересно, что в болгарских магазинах Lidl есть продукты известных по всему миру торговых знаков. К примеру, упаковка конфет Raffaello (300 гр.) стоит там 8 евро, двухлитровая бутылка Coca-Cola 2,10 евро, 0,7 литра виски Clan MacGregor - 5 евро, упаковка из трех шоколадок Kinder bueno white - 2 евро, 420 грамм майонеза Hellmanns's - 1,44 евро.

В свою очередь, к примеру, в магазине Iki такая же упаковка Raffaello стоит 7,89 евро, в интернет-магазине Barbora две бутылки колы обойдутся в 3,18 евро, виски той же марки в Литве стоит 10 евро, шоколадки - 2,07, 650 грамм майонеза Hellmanns's - 2,18 евро.