Lidl в Клайпеде предложили исправить проекты

В Клайпеде с проблемами столкнулись еще два запланированных магазина сети Lidl, пишет Vakarų ekspresas.

Клайпедская мэрия с учетом комментариев ведомств не одобрила предложенные коррекции детальных планов.

Как известно, в Клайпеде должны появиться еще два магазина Lidl - один вместе с многоквартирным домом появится на проспекте Шяурес, 13, другой на ул. Тильжес, 56Б. Сейчас проходит первая стадия реализации этих проектов. Lidl корректирует детальные участки территорий, поправки мэрия не одобрила.

На проспекте Шяурес комиссии не понравилось, что въезд на площадку магазина был запланирован за пределами детального плана – на данной стадии это делать запрещено.

Комиссии не понравилось и то, что один угол магазина близко расположен к другому зданию. Замечания были и у Центра общественного здоровья.

Не одобрили и коррекции детального плана магазина на ул. Тильжес, 56Б, поскольку в чертежах не указано, куда перенесут защитные зеленые насаждения, которые сейчас есть на участке.

"В соответствии с процедурами им разрешено перенести зеленые насаждения, однако, даже выбрав другое место, Lidl должен посадить такое же количество зелени. Вырубать их не разрешается по закону", – сказала председатель комиссии Эдита Пилибайтене.

Замечания были и у Klaipėdos vanduo и АО Klaipėdos energija.

Детальные планы переданы на доработку.

Когда предлагаемые Lidl коррекции будут одобрены, снова обратятся в комиссию на подтверждение. После этого начнется этап подготовки технических проектов. Когда их утвердят, начнется строительство.