Lidl Lietuva и власти Вильнюса договорились о бывшем здании Дорожной полиции

Компания Lidl Lietuva с вильнюсскими властями мирно договорились о сносе бывшего здания Дорожной полиции на ул. Гирайтес.

В соответствии с соглашением, мэрия позволит снести здание, а Lidl Lietuva построит новый офисный комплекс и не будет требовать возмещения ущерба.

Вильнюсский окружной административный суд 20 марта подтвердил, что подписано мировое соглашение и дело прекращено, сообщила BNS представитель суда Сигита Яцинявичене-Балтадуоне.

По ее словам, Вильнюсская мэрия обязалась выдать разрешение на снос здания, а Департамент культурного наследия - отозвать процедуру регистрации здания в реестре культурных ценностей и не возобновлять ее.

В свою очередь Lidl Lietuva обязалась выбрать победителя конкурса на строительство офисного здания и отказаться от исков в судах, не требовать возмещения ущерба.

В суде Lidl Lietuva добивалась отмены решения мэрии не выдавать разрешение на снос постройки.

Бывшее здание Дорожной полиции на ул. Гирайтес у Имущественного банка немецкая компания Lidl Lietuva купила за 2,46 млн. евро осенью прошлого года. Компания подтвердила, что хочет снести здание.

Мэрия внесла это здание и территорию рядом с ним в списки заброшенных территорий и указала, что если в 2017 году ситуация не изменится, то Lidl Lietuvaiбудет платить увеличенный налог на недвижимость - 3% от стоимости имущества.