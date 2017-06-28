Lidl: концепция торговой сети низких цен уже переросла себя

Концепция торговой сети низких цен уже выросла из тесных одёжек и немецкая торговая сеть Lidl намерена в большей степени ориентироваться на нужды местного рынка, отмечает деловое издание Verslo zinios.

"Lidl создавалась как торговая сеть с низкими ценами, но она уже развилась и выросла. Показатели эффективности зданий для нас остаются самыми важными, но то, как они выглядят, тоже имеет больше значения, нежели в период открытия первых магазинов", - отметил в интервью изданию генеральный директор Lidl Lietuva Радостин Русев-Пейне.

На вопрос, действительно ли доходы Lidl за прошлый год составили 120 млн евро, он заверил, что результаты ещё лучше.

По словам гендиректора, компания планирует открыть ещё не менее пяти новых магазинов.