Lidl: концепция торговой сети низких цен уже переросла себя

BNS
среда, 28 июня 2017 г. 09:27
Концепция торговой сети низких цен уже выросла из тесных одёжек и немецкая торговая сеть Lidl намерена в большей степени ориентироваться на нужды местного рынка, отмечает деловое издание Verslo zinios.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Lidl создавалась как торговая сеть с низкими ценами, но она уже развилась и выросла. Показатели эффективности зданий для нас остаются самыми важными, но то, как они выглядят, тоже имеет больше значения, нежели в период открытия первых магазинов", - отметил в интервью изданию генеральный директор Lidl Lietuva Радостин Русев-Пейне.

На вопрос, действительно ли доходы Lidl за прошлый год составили 120 млн евро, он заверил, что результаты ещё лучше.

По словам гендиректора, компания планирует открыть ещё не менее пяти новых магазинов.

BNS
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