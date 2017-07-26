Латвия может потерять контрольный пакет акций авиакомпании airBaltic

До этого руководство отрасли настаивало на том, чтобы Латвия и после привлечения инвестора сохраняла за собой статус главного акционера. Еще неделю назад министр сообщения Улдис Аугулис заявил журналистам, что государство планирует оставаться с 50% плюс одной акцией в airBaltic, а также наставивает на сохранении объема маршрутов и использовании аэропорта "Рига" в качестве базового.

Однако Bloomberg цитирует Гаусса, который полагает, что доля латвийского правительства, которая сейчас составляет 80,5%, может сократиться до уровня менее чем в 50%. Возможно, будет продан даже контрольный пакет акций. "Ничего не исключаю", — пояснил руководитель airBaltic.

В 2016 году прибыль airBaltic составила 1,2 млн евро — в несколько раз больше, чем в 2015 году, оборот — 286 млн евро евро, на 1% больше.

Как сообщалось, датский предприниматель Ларс Туэсен приобрел у прежнего инвестора Ральфа Дитера Монтага-Гирмеса компанию "Aircraft Leasing 1", владеющую 20% акций airBaltic. Сделка внесена в Коммерческий регистр 11 апреля.

Согласно публично доступной информации, в настоящее время Туэсен входит в правления нескольких предприятий, например, Basisbank, RoBAT, Norrebro Bryghus, Dutch Leisure Group, а его карьера была связана также с FTI Group, Airtours, Scandinavian Airlines (SAS) и Privatbanken (в настоящее время Nordea).