Латвия: компании просят компенсации за отказ правительства участвовать в Nord Stream - 2

Об этом сообщает "Балтийская ассоциация - транспорт и логистика".

Компании обратились с этой просьбой к премьер-министру Марису Кучинскису. Предприятия напоминают, что правительство поручило министру экономики, министру сообщения, министру защиты окружающей среды и регионального развития, а также министру финансов обеспечить, чтобы назначенные Кабинетом министров представители правления Вентспилсского свободного порта голосовали против любого участия в проекте "Северный поток - 2". Поэтому порту Вентспилса пришлось отказаться от предложенного сотрудничества.

Компания Noord Natie Ventspils Terminals просит компенсировать недополученные доходы в размере 2,5 млн евро за услуги по перевалке грузов, за хранение грузов - 700 тыс. евро, а также за техническое обеспечение грузов - 2,5 млн евро. Baltijas ekspresis просит компенсировать недополученные доходы в размере 2,5 млн евро за услуги перевозки грузов по железной дороге.