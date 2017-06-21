Латвия: компании просят компенсации за отказ правительства от участия в Nord Stream - 2

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rus.DELFI.lv
среда, 21 июня 2017 г. 14:05
Латвийские компании Noord Natie Ventspils Terminals и Baltijas ekspresis просят правительство компенсировать им недополученные доходы в размере 8,3 млн евро в связи с тем, что Кабинет министров Латвии запретил Вентспилсскому свободному порту участвовать в реализации проекта газопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2).
© AFP/Scanpix

Об этом сообщает "Балтийская ассоциация - транспорт и логистика".

Компании обратились с этой просьбой к премьер-министру Марису Кучинскису. Предприятия напоминают, что правительство поручило министру экономики, министру сообщения, министру защиты окружающей среды и регионального развития, а также министру финансов обеспечить, чтобы назначенные Кабинетом министров представители правления Вентспилсского свободного порта голосовали против любого участия в проекте "Северный поток - 2". Поэтому порту Вентспилса пришлось отказаться от предложенного сотрудничества.

Компания Noord Natie Ventspils Terminals просит компенсировать недополученные доходы в размере 2,5 млн евро за услуги по перевалке грузов, за хранение грузов - 700 тыс. евро, а также за техническое обеспечение грузов - 2,5 млн евро. Baltijas ekspresis просит компенсировать недополученные доходы в размере 2,5 млн евро за услуги перевозки грузов по железной дороге.

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