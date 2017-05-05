Латвийский туроператор Travel RSP не cможет работать в Литве

Латвийский туроператор Travel RSP не имеет права действовать в Литве, потому что компания не внесена в список поставщиков таких услуг, заявил Государственный департамент туризма (ГДТ) Литвы.

Он утверждает, что путешествия Travel RSP предлагает литовское турагентство Kodel gi ne LT - последнее знает, что у латвийского предприятия нет права действовать в Литве, однако признает, что департамент не может применить санкции в отношении латышей. Kodel gi ne LT подтверждает, что продает турпакеты Travel RSP и не намерена отказываться от этой деятельности.

По словам пресс-секретаря ГДТ Гедры Буткувене, департамент не призывает отказываться от уже приобретенных поездок Travel RSP, однако предупреждает людей, которые планируют их приобрести.

"Те, у которого они уже есть, должны ехать и, может быть, все будет хорошо. Мы лишь хотим, чтобы люди знали, что если что-то случится, то в Литве им не очень-то помогут, поскольку организатор учрежден в Латвии (....) Выяснять, либо в худшем случае судиться, придется с латвийскими ведомствами", - сказала BNS Г. Буткувене.

Как утверждает директор Kodel gi ne LT Вайда Тамулене, компания продает путевки латвийских туроператоров, включая Travel RSP, и не намерена отказаться от этой деятельности.

"Мы работаем с несколькими латвийскими агентствами, отбытие из Риги. Мы можем продавать путевки и чешских компаний, компаний других стран. Мы готовы общаться с ГДТ, представим им ссылки на сайт Travel RSP, где ясно написано, что поездки организуются из Риги", - сказала В. Тамулене BNS.

Как утверждает департамент, если поездка конкретного туриста начинается в Литве, вне зависимости от того, откуда начинают поездку другие туристы группы, ее может осуществлять лишь туроператор, у которого есть выданная департаментом справка, либо если он внесен в список поставщиков, которые могут временно оказывать услуги в Литве.

В. Тамулене признала, что поездки Travel RSP в Хорватию осуществляются через Литву и Латвию, где намечены остановки, однако, по ее словам, это не значит, что поездки организуются из Литвы.

Заведующий отделом надзора за туристической деятельностью Тадас Жянтялис сообщил BNS, что хотя деятельность Travel RSP не соответствует закону о туризме, применить санкции в отношении этой компании нет возможностей, однако их можно применить в отношении продававшей путевки Kodel gi ne LT.