Latvijas Gaze: мы намерены развивать деятельность в регионе

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BNS
пятница, 28 июля 2017 г. 17:47
Крупнейший латвийский поставщик природного газа Latvijas gaze, которой на этой неделе получил разрешение литовской Комиссии по контролю над энергетикой и ценами поставлять газ в Литву, утверждает, что будет развивать деятельность за границей.
Dujos
© AFP/Scanpix

"Наша компания, будучи одной из крупнейших продавцов и поставщиков природного газа в регионе, планирует расширять деятельность и продавать газ в других странах", - говорится в присланном BNS комментарии, где цитируются слова представителя Latvijas Gaze Сандии Эихе.

Она не конкретизирует планы компании в Литве или других странах региона.

В четверг литовская Комиссия по контролю над энергетикой и ценами выдала лицензии на поставки газа компании Latvijas Gaze, а также швейцарской компании Verum Plus.

BNS
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