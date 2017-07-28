Latvijas Gaze: мы намерены развивать деятельность в регионе

Крупнейший латвийский поставщик природного газа Latvijas gaze, которой на этой неделе получил разрешение литовской Комиссии по контролю над энергетикой и ценами поставлять газ в Литву, утверждает, что будет развивать деятельность за границей.

"Наша компания, будучи одной из крупнейших продавцов и поставщиков природного газа в регионе, планирует расширять деятельность и продавать газ в других странах", - говорится в присланном BNS комментарии, где цитируются слова представителя Latvijas Gaze Сандии Эихе.

Она не конкретизирует планы компании в Литве или других странах региона.

В четверг литовская Комиссия по контролю над энергетикой и ценами выдала лицензии на поставки газа компании Latvijas Gaze, а также швейцарской компании Verum Plus.