Курорт на взморье: можно найти жилье за 4 евро в сутки

Одни возмущаются высокими ценами на жилье, другие видят больше достоинств, чем недостатков.
Представителе сферы недвижимости утверждают, что жители Литвы не только отдыхают в Неринге, Паланге или Швентои, но и все чаще по доступной цене покупают там постоянное жилье.
Предприниматели Швянтои уже готовы принять отдыхающих, однако не скрывают, что в Швянтои отдыхающие едут только с наступленим Дня Ивана Купалы.
Жилье в Швянтои можно найти за 4 евро в сутки.
"За такую сумму мы можем предложить комнату с общей кухней, уборной и душевой. Такая цена действует до Дня Ивана Купалы. Позже цена увеличится до 6-7 евро", – рассказала администратор дома отдыха Aušra Рита.
Молодежь обычно тратит на жилье в Швянтои 3-5 евро в день.
На заработки на курорт съезжается около 300-400 работников. Большинство - молодые люди до 20 лет. Они устраиваются барменами, официантами, продавцами, поварами и снимают самое дешевое жилье.
Есть и более дорогие варианты жилья для отдыхающих.
Директор Pajūrio sodybа Арунас Репшас сказал DELFI, что может принять 250 гостей. Отдых в двухместном номере стоит от 50 евро. В усадьбе есть ресторан, мини-зоопарк и небольшой бассейн.
В гостевом доме Floros Simfonija 50 комнат. Комната обойдется в 30 евро до и 35 евро после Дня Ивана Купалы.
На курорте продают квартиры и коттеджи. Самый большой комплекс Elija состоит из 9 многоэтажных домов, в них оборудованы сотни апартаментов. Директор по продажам Naujoji Elija Анжелика Главдел сказала DELFI, что квартиры в домах у самого моря покупают именно литовцы, немало клиентов - эмигранты. Квартиры стоят от 30 000 до 170 000 евро, чтобы видеть из окна море придется заплатить от 80 000 евро.