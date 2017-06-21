Курорт на взморье: можно найти жилье за 4 евро в сутки

Уже началась вторая половина июня, поэтому на литовские курорты едет все больше отдыхающих.

Одни возмущаются высокими ценами на жилье, другие видят больше достоинств, чем недостатков.

Представителе сферы недвижимости утверждают, что жители Литвы не только отдыхают в Неринге, Паланге или Швентои, но и все чаще по доступной цене покупают там постоянное жилье.

Предприниматели Швянтои уже готовы принять отдыхающих, однако не скрывают, что в Швянтои отдыхающие едут только с наступленим Дня Ивана Купалы.

Жилье в Швянтои можно найти за 4 евро в сутки.

"За такую сумму мы можем предложить комнату с общей кухней, уборной и душевой. Такая цена действует до Дня Ивана Купалы. Позже цена увеличится до 6-7 евро", – рассказала администратор дома отдыха Aušra Рита.

Молодежь обычно тратит на жилье в Швянтои 3-5 евро в день.

На заработки на курорт съезжается около 300-400 работников. Большинство - молодые люди до 20 лет. Они устраиваются барменами, официантами, продавцами, поварами и снимают самое дешевое жилье.

Есть и более дорогие варианты жилья для отдыхающих.

Директор Pajūrio sodybа Арунас Репшас сказал DELFI, что может принять 250 гостей. Отдых в двухместном номере стоит от 50 евро. В усадьбе есть ресторан, мини-зоопарк и небольшой бассейн.

В гостевом доме Floros Simfonija 50 комнат. Комната обойдется в 30 евро до и 35 евро после Дня Ивана Купалы.

На курорте продают квартиры и коттеджи. Самый большой комплекс Elija состоит из 9 многоэтажных домов, в них оборудованы сотни апартаментов. Директор по продажам Naujoji Elija Анжелика Главдел сказала DELFI, что квартиры в домах у самого моря покупают именно литовцы, немало клиентов - эмигранты. Квартиры стоят от 30 000 до 170 000 евро, чтобы видеть из окна море придется заплатить от 80 000 евро.