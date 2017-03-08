Крупнейшие налогоплательщики Литвы стали платить больше

Больше всех в госказну внес в прошлом году нефтеконцерн Orlen Lietuva - 249,038 млн. евро, или на 19,6% меньше, чем в 2015 году. На втором месте была компания недвижимого имущества Okseta - сумма ее налоговых взносов выросла на 4,7% до 190,288 млн. евро, сообщила Государственная налоговая инспекция (ГНИ).

На третьем месте был производитель табачных изделий Philip Morris Baltic, заплативший в прошлом году 190,028 млн. евро налогов (на 1% больше). На четвертом месте - с 134,075 млн. евро (на 10,1% больше) компания розничной торговли Maxima LT, на пятом - с 125,859 млн. евро (на 60% больше) оператор сети АЗС финского капитала Neste Lietuva, вышедшая в прошлом году на рынок оптовой торговли.

Далее следуют группа оптовой торговли и логистики Sanitex (122,71 млн. евро), компания розничной торговли нефтепродуктами Circle K Lietuva (117,562 млн. евро), компания импорта и торговли алкоголем Mineraliniai vandenys (106,659 млн. евро), оператор терминала сжиженного природного газа и терминала нефтепродуктов Klaipedos nafta (98,977 млн. евро), энергетический холдинг Lietuvos energija (97,818 млн. евро).