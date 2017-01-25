Крупнейшие банки Литвы договорились о новой системе подключения к э-банкингу

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ru.DELFI.lt
среда, 25 января 2017 г. 08:55
Ассоциация коммерческих банков подтвердила, что два крупнейших банка в Литве – SEB и Swedbank – договорились о едином решении в вопросе идентификации клиентов, пишет LRT.lt.
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Центробанк Литвы обязал коммерческие банки договориться о едином решении в вопросе идентификации клиентов, чтобы можно было отказаться от карт с кодами.

Новая система идентификации - приложение, которое позволит безопасно подключиться к э-банкингу и подтвердить операции.

Его создала эстонская компания информационных технологий, оно уже испытано и действует в Эстонии.

Ассоциация литовских банков отметила, что это соглашение можно назвать проектом года, поскольку решение стали искать в 2015 году, а заключить соглашение планировали в середине прошлого года, но все затянулось, поскольку сложно было найти одно современное и удобное решение, которое удовлетворило бы все банки.

По данным ассоциации, сначала решением будут пользоваться SEB и Swedbank, а позже к ним подключатся и другие.

Центробанк Литвы обязал коммерческие банки найти совместное решение, чтобы отказаться от, по мнению специалистов, небезопасных карт кодов.

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