Крупнейшая американская компания уходит из Литвы

 (37)
BNS
вторник, 27 июня 2017 г. 18:01
Начавшая свою деятельность в Вильнюсе два года назад одна из крупнейших в мире страховых компаний American International Group (AIG) выводит деятельность своего центра услуг из литовской столицы.
© Reuters / Scanpix

Это первый из созданных зарубежными компаниями центров услуг, который объявил о намерениях прекратить деятельность в Литве.

Предприятие во вторник сообщило о решении прекратить работу Вильнюсского центра услуг, в котором сейчас работает около 200 человек. Перевод операций услуг в другие страны сети AIG намечается осуществить до марта 2018 года.

"Деятельность, которую осуществлял Вильнюсский центр услуг, напрямую способствовала успеху AIG во всей Европе. Наш опыт инвестиций в Литве, в вильнюсский рынок труда был очень положительным", - сказал для пресс-релиза главный исполнительный менеджер AIG Europe Limited Крис Ньюби.

Представитель AIG по связям с общественностью в Литве, глава компании Fipra Lithuania Арунас Пямкус сказал, что сейчас всем сотрудникам центра услуг AIG в Литве будут предложены возможности трудоустроиться в других местах.

Свой услуговый центр компания AIG открыла в Вильнюсе в апреле 2015 года, в нем обслуживались страховые полисы и осуществлялся надзор за выплатами. Тогда сообщалось, что AIG намерена создать в Литве около 350 рабочих мест.

Гендиректор агентства по развитию зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje ("Инвестируй в Литве") Мантас Катинас говорит, что уход AIG из Литвы связан с долгосрочной стратегией деятельности компании и глобальной реструктуризацией, направленной на повышение эффективности деятельности.

В прошлом году о выводе своей деятельности из Литвы сообщили производитель прохладительных напитков Coca-Cola и производитель чипсов Estrella.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Foodout выходит на рынок Украины (1)

Foodout выходит на рынок Украины
Действующая в странах Балтии платформа доставки питания Foodout выходит на рынок Украины - компания сообщила, что приобрела часть украинского сервиса доставки еды Eda.ua и планирует начать деятельность в Белоруссии.

Крупнейшая американская компания уходит из Литвы (37)

Крупнейшая американская компания уходит из Литвы
Начавшая свою деятельность в Вильнюсе два года назад одна из крупнейших в мире страховых компаний American International Group (AIG) выводит деятельность своего центра услуг из литовской столицы.

Аналитик: цены на продукты питания будут расти (29)

Pienas
В мире растут цены на продукты питания, и Литва не исключение. Здесь молочные продукты подорожали до 20%, а во время проводимых торговыми предприятиями акций скидки на многие товары не очень велики, пишет Lietuvos rytas.

ЛЖД и Orlen закончили переговоры по тарифам и долгам (1)

ЛЖД и Orlen закончили переговоры по тарифам и долгам
Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai - LG) и принадлежащая польскому концерну Orlen группа нефтеперерабатывающих предприятий Orlen Lietuva завершили переговоры по тарифам на грузоперевозки по железной дороге на период с 2014 по 2023 гг.

Клайпедский морской порт - лидер по перевалке контейнеров в Балтии (84)

Klaipėda
Клайпедский морской порт за первые пять месяцев года лидировал среди портов государств Балтии по объёмам перевалки контейнеров.
Facebook друзья
Rambler's Top100