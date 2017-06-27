Крупнейшая американская компания уходит из Литвы

Начавшая свою деятельность в Вильнюсе два года назад одна из крупнейших в мире страховых компаний American International Group (AIG) выводит деятельность своего центра услуг из литовской столицы.

Это первый из созданных зарубежными компаниями центров услуг, который объявил о намерениях прекратить деятельность в Литве.

Предприятие во вторник сообщило о решении прекратить работу Вильнюсского центра услуг, в котором сейчас работает около 200 человек. Перевод операций услуг в другие страны сети AIG намечается осуществить до марта 2018 года.

"Деятельность, которую осуществлял Вильнюсский центр услуг, напрямую способствовала успеху AIG во всей Европе. Наш опыт инвестиций в Литве, в вильнюсский рынок труда был очень положительным", - сказал для пресс-релиза главный исполнительный менеджер AIG Europe Limited Крис Ньюби.

Представитель AIG по связям с общественностью в Литве, глава компании Fipra Lithuania Арунас Пямкус сказал, что сейчас всем сотрудникам центра услуг AIG в Литве будут предложены возможности трудоустроиться в других местах.

Свой услуговый центр компания AIG открыла в Вильнюсе в апреле 2015 года, в нем обслуживались страховые полисы и осуществлялся надзор за выплатами. Тогда сообщалось, что AIG намерена создать в Литве около 350 рабочих мест.

Гендиректор агентства по развитию зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje ("Инвестируй в Литве") Мантас Катинас говорит, что уход AIG из Литвы связан с долгосрочной стратегией деятельности компании и глобальной реструктуризацией, направленной на повышение эффективности деятельности.

В прошлом году о выводе своей деятельности из Литвы сообщили производитель прохладительных напитков Coca-Cola и производитель чипсов Estrella.