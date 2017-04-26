"Крестьянские" горки: доходы от продажи алкоголя росли и снижались в разы

Перед тем как выросли акцизы на алкоголь и торговцы и жители существенно пополнили свои запасы. Поэтому в марте фиксировалось явное снижение сбора доходов.

Новейшие данные Государственной налоговой инспекции (ГНИ) гласят, что в марте этого года собрали всего 6 млн. евро акцизов на алкоголь. Это на 10,5 млн. евро меньше, чем в марте 2016 года и на 48,26 млн. евро меньше, чем в феврале 2017 года.

Однако февральские данные показывают, что в этом месяце алкоголя купили намного больше, чем в феврале 2016 - 75,28 млн. евро (это на 48,26 млн. больше, чем в феврале 2016 года и на 57,8 млн. больше, чем в январе 2017 года).

1 марта в Литве начали действовать новые акцизы на алкоголь и табачные изделия. Тариф акциза на пиво увеличился до 112%, на вино и другие ферментированные напитки – на 92-111%, на крепкий алкоголь – на 23%.

Президент Литовской гильдии пивоваров Саулюс Галадаускас прокомментировал данные ГНИ так: "Сильно запаслись перед повышением акцизов. Мы прогнозировали также падение рынка, но по первому месяцу сложно делать выводы".

Он также заметил, что больше всего купили крепкого алкоголя.

"Торговые сети и магазины про запас покупают большое количество крепких напитков, так больше экономят, да и складировать их проще, чем пиво. Поэтому и наблюдается сильный рост и падение закупок крепких напитков", – сказал Галадаускас.

"Вопрос в том, снизятся ли масштабы потребления. Если нет, то потребители поедут за более дешевым мясом или порошком в Польшу, купят там еще и пиво, это будет печально. Местные производители, пивовары, понесут убытки, а потребление не снизится, цель не будет достигнута", – сказал он.

Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас сказал DELFI, что алкоголем закупаются перед каждым повышением акцизов. "Но мартовский случай уникален тем, что таких цифр в истории еще не было", – сказал он.

Представитель ГНИ Дарюс Бута уточнил, что акцизы платят, когда алкоголь поступает на рынок.

"Обычно акциз платит производитель, когда увозить напитки с производства, если напитки произведены в Литве. Производитель может заплатить их заранее, еще до вывоза напитков.

Когда алкоголь привозят из стран ЕС, акциз платит тот, кто его привез", – сказал он.

Вилимас прибавил, что в будущем будет интереснее наблюдать не за сбором налогов, а за тем, сколько алкоголя будет продано.

"В марте рекордно снизились продажи: пива на 65%, крепких напитков на 80%. Вопрос вот в чем: будет это количество в будущем снижаться из-за снижения масштабов потребления или напитки будут привозить из других стран, мы попросту не будем их видеть", – сказал он.

Старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис отметил, что теперешние колебания связаны с тем, что торговцы и люди закупались перед подорожанием.

"По данным первого месяца нельзя делать выводы о снижении потребления. Я уверен, что результат за год не будет отличаться от данных прошлого года, даже будет наблюдаться рост потребления", - сказал он.