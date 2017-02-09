"Крестьяне" приостановили почтовую реформу

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ru.DELFI.lt
четверг, 9 февраля 2017 г. 16:34
Фракция Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) решила приостановить проект "Литовской почты" - "Почтальон будущего", цель которого было уничтожение филиалов почты по всей стране.
Virginijus Sinkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

По оценке фракции, tэто было бы ударом по регионам. Кроме того, реформа вызывает массу вопросов, на которые руководство почты не смогло ответить.

На заседании фракции ЛСКЗ на прошлой неделе представители "Литовской почты" представили проект "Почтальон будущего". Суть реформы – упразднение почтовых отделений, всю нагрузку перенести на почтальонов, которые ездят по районам на автомобилях. Представители "Литовской почты" сказали, что сейчас имеется 300 лишних штатных единиц и представили, какую пользу реформа принесет компании. Экономическое обоснование реформы не убедило членов фракции ЛСКЗ – было решено временно приостановить осуществление идеи до представления альтернативы.

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По данным фракции, эта реформа была бы еще одним ударом по литовскому селу. Кроме того, работающие люди – ценность в стране, а цель ЛСКЗ - повышение занятости людей в регионах.

"Мы одобряем стремление "Литовской почты" улучшить результаты деятельности, но считаем, что такая оптимизация - неподходящий путь для государственной компании, выполняющей в том числе социальную функцию. Мы не можем измерять все в деньгах, а эта идея на этом и основана. Такая реформа отняла бы у регионов еще одного члена общины, который видит быт жителей села и их проблемы", – сказал староста фракции ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.

Заместитель старосты фракции ЛСКЗ Виргиниюс Синкявичюс на встрече с вице-министром транспорта и коммуникаций Паулюсом Мартинкусом и гендиректором "Литовской почты" Линой Миндерене договорился о приостановке реформы в национальном масштабе.

"Наша фракция в этом вопросе едина: пока мы не одобряем такие проекты в масштабе всей страны. Мы предложили инициатором запустить пробный проект в одном из небольших городов Литвы. Мы верим, что такое решение поможет ответить на все возникшие вопросы", – сказал Синкявичюс.

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