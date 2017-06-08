"Крестьян" ждет вызов: закроют ли вентиль?

Несмотря на то, что, по данным социальных исследований, объемы продаж пива в прошлом году уменьшились, чашу весов вниз потянуло литовское село. Там продали больше всего крепкого пива, в "сосках".

По данным исследования Nielsen, в прошлом году на долю литовских сел пришлась треть продаж пива в Литве. Кроме того, именно там покупали каждый второй литр крепкого пива.

Глава Nielsen в странах Балтии Илона Лепп сказала: "В прошлом году объемы продаж пива, по сравнению с 2015 годом, снизились на 6,3%. В сельской местности продажи пива сократились всего на 3,3%. Если оценить статистику общих продаж пива, то в деревнях в прошлом году продавали каждый третий литр пива, это почти 35% всех продаж".

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Однако выяснилось, что больше всего крепкого пива продано именно в сельской местности. Всего жители сел выпивают половину продаваемого в Литве крепкого пива.

"Если в масштабах всей Литвы продажи крепкого пива в прошлом году снизились на 3,3%, то в сельской местности – всего на 1,8%. По последним данным, в сельской местности продали почти 53% всего крепкого пива", – сказала Лепп.

Эксперт ЗАО Market Smart Дайнюс Калина сказал, что власти в борьбе с алкоголизмом все меры направляют не на тех людей, которые представляют больше всего проблем в обществе.

"10% пьющих употребляют почти 40% всего алкоголя, который выпивают в Литве. Больше всего алкоголем злоупотребляют сельские жители,люди с небольшими доходами или безработные люди среднего возраста.

Чаще всего они пьют пиво в "сосках" и дешевое крепкое вино. Это должно помочь власти понять, на ком надо сконцентрировать внимание, чтобы уменьшить число случаев алкоголизма. К сожалению, предложенные властью способы борьбы этой группы людей не касаются", – сказал Калина.

Президент Литовской гильдии пивоваров Саулюс Галадаускас подтвердил, что можно предположить, что именно сельские жители больше всего покупают "соски".

Он обратил внимание на то, что правящие хотят уменьшить тару, в которой можно будет продавать крепкое пиво, но никто не говорит об уменьшении тары, в которых продают крепкое вино.

"Это вино очень низкого качества, его и вином-то сложно назвать. Но почему-то тару не ограничивают, хотя такое вино в два раза крепче – 15%, 17, и 19%", – удивлялся он.

Однако он считает, что даже уменьшение тары всех алкогольных напитков проблему не решит, а приведет к распространению нелегального алкоголя.

"Может быть так, что в этой большой войне с легальными напитками победит третий – нелегальный алкоголь, всякие заменители, разливуха и т.д.

Если бы я знал, как решить проблему алкоголизма, то не только Литва, Россия, но и другие страны представили меня на Нобелевскую премию.

Мы неоднократно говорили, что запретами, ограничениями проблему не решить. Просто есть спрос. Люди по какой-то причине хотят пить, и что это за причины, мы не психологи и не психиатры, не можем сказать.

Но я думаю, что основная причина – во всех странах, которые были под влиянием Царской России, – Финляндия, страны Балтии, сама Россия, есть большие проблемы с алкоголизмом, поскольку такой была политика пополнения казны – за счет водки. Во-вторых– всевозможные социальные проблемы", – сказал он.

Однако депутат Агне Ширинскене 7 июня рассказала, что в Литве склонны следовать примеру Латвии и не уменьшать тару, а снизить крепость напитков, которые могут разливать в те же литровые бутылки.