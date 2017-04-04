Krekenavos agrofirma предложит товар литовцам в Польше

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BNS
вторник, 4 апреля 2017 г. 15:03
Литовский мясопереработчик Krekenavos agrofirma откроет в этом году в основных центрах в Польше, куда ездят за покупками литовцы - в Сейнах, Сувалках и, возможно, в Августове - свои оптовые торговые базы или магазины и предложит литовцам ездить туда за покупками, пишет деловая газета Verslo zinios.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Нам дешевле отвезти продукцию в Сувалки, чем в Клайпеду. В Польше механизмы регулирования торговли проще, электроэнергия дешевле, затраты на труд схожие с теми, что у нас. Мы подсчитали, что благодаря применяющимся у соседей льготному НДС и оптовым ценам мы сможем продавать свежее мясо и мясные изделия литовцам, которые массово едут в Польшу (за покупками), на 20-30% дешевле, чем в торговых сетях Литвы. Только благодаря налоговой базе продукты будут на 16% дешевле. И, скорее всего, они будут дешевле, чем в польских магазинах", - полагает гендиректор Krekenavos agrofirma Линас Грикшас.

На сегодняшний день приходящаяся на Польшу доля экспорта Krekenavos agrofirma по стоимости составляет всего 2%, соответственно эта продукция занимает около 5% структуры экспорта компании.

Л. Грикшас полагает, что новая деятельность в первые годы должна увеличить долю приходящегося на Польшу производства по меньшей мере вдвое.

BNS
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