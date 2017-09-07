Корпоративный WhatsApp хотят сделать платным

”Мы хотим позволить людям слать сообщения компаниям и получать желаемые ответы, — заявил The Wall Street Journal операционный директор WhatsApp Мэтт Айдема. — Мы планируем брать за это деньги с компаний в будущем”.
Нововведение коснется приложения WhatsApp Business, созданного для небольших компаний, и отдельного инструмента для крупных корпораций, который позволяет им подключаться напрямую к основному приложению WhatsApp, сообщают "Ведомости".
В настоящее время эти сервисы проходят тестирование в Бразилии, Европе, Индии и Индонезии; в частности, сервис использует голландская компания KLM Royal Dutch Airlines.
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