Контрольный пакет акций агентства Elta покупает экс-заместитель председателя Партии труда

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BNS
пятница, 28 июля 2017 г. 12:46
Владелец медиагруппы Respublikos leidiniai Витас Томкус продает контрольный пакет акций новостного агентства Elta.
Gitana Markovičienė
© Asmeninis archyvas

"Да, сделка идет (...). 100% (акций) не продается, речь идет о контрольном пакете акций. (...) Есть определенные коммерческие тайны, но есть контрольный пакет акций и возможность выкупить 100%", - сказал BNS В. Томкус.

О сделке сообщил портал DELFI. Elta покупает предприниматель Гитана Марковичене, которая несколько недель назад вышла из Партии труда.

"Покупателей было много (...). Есть владельцы BNS - эстонцы (Eesti Meedia - BNS), звонили, предлагали, но предложение было очень несерьезное. Как я понял, они хотели монополизировать рынок или что-то в этом роде. Я подумал, что это не совсем на пользу Литве. Потом был Томас Бальжякас (бывший директор 15min и BNS - BNS), но там скорее амбиции, что-то доказать эстонцам, с журналистикой, мне кажется, ничего общего нет", - сказал В. Томкус BNS.

В. Томкус сказал, что не может раскрыть стоимость сделки: "Цена была лучше, чем предложил BNS (владельцы BNS - BNS)".

По его словам, продаются бизнес и фотоархив Elta. Сделка, по словам владельца предприятия Respublikos leidiniai, должна быть закончена в течение недели.

Связаться с Г. Марковичене BNS пока не удалось, однако в присланном BNS комментарии она утверждает, что более подробная информация о сделке и планах Elta будет предоставлена после завершения сделки.

Директор Respublikos leidiniai Диана Веляцкене сказала BNS, что недавно Г. Марковичене ушла из Respublikos leidiniai, где работала директором по коммерции и рекламе. Недавно Г. Марковичене покинула и должность заместителя бывшего председателя ПТ Живиле Пинскувене.

Г. Марковичене позиционирует себя как экономист, она писала статьи для газеты Respublika и портала DELFI на различные политические и экономические темы.

40-летняя Г. Марковичене работала в банках Ukio bankas, Swedbank и Danske Bank.

В социальной сети LinkedIn Г. Марковичене указывает, что она возглавляет предприятие GM Media Invest, однако в Центре регистров такое предприятие не зарегистрировано.

BNS
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