Конституционный суд ФРГ ставит под сомнение политику Европейского центробанка

Федеральный конституционный суд Германии ставит под сомнение правомочность антикризисной программы Европейского центробанка (ЕЦБ). После поступления в высшую судебную инстанцию ФРГ многочисленных исков, направленных против скупки регулятором гособлигаций ряда стран Евросоюза на триллионы евро, КС обратился в Суд ЕС с просьбой вынести решение в ускоренном порядке, говорится в сообщении, распространенном в Карлсруэ во вторник, 15 августа.

С точки зрения Федерального конституционного суда, имеются веские основания полагать, что, скупая облигации государственных займов, ЕЦБ противоправно участвует в пополнении государственных бюджетов стран ЕС.

Слово за Судом ЕС

Поскольку речь идет о европейском праве, вначале свое решение должен вынести Суд Евросоюза. Судьям в Люксембурге предстоит определить, выходят ли эти действия за рамки мандата ЕЦБ, а также на каких условиях и в каком объеме центробанк может скупать гособлигации. И лишь затем свое решение будет принимать КС ФРГ. В крайнем случае, он может запретить Немецкому федеральному банку участвовать в скупке облигаций.

По мнению критиков, ЕЦБ под руководством итальянца Марио Драги выходит за рамки своих полномочий, нарушает компетенции национальных минфинов стран ЕС и занимается запрещенным финансированием госбюджетов отдельных государств.