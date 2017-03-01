Конкурс концессии Национального стадиона продлят в ожидании заявки

Глава Службы конкурсных закупок (СКЗ) говорит, что служба разрешила продлить сроки подачи заявок, чтобы заявку мог подать четвертый участник.

Два из участников конкурса - KDS grupe вместе с польской компанией Budimex и концерн Icor - официально подтвердили BNS, что подали заявки на конкурс. По данным BNS, в конкурсе также участвует турецкая компания, а подать заявку пока не удалось итальянской компании.

"У нас зарегистрировано три предложения, и у нас еще есть определенный нюанс, относительно которого мы консультируемся со Службой конкурсных закупок - один зарубежный заявитель говорит, что ему не удалось представить предложение, потому что система конкурсных закупок не приняла зарубежную подпись. Таким образом, у нас точно три предложения, а, может, и четыре", - сказал BNS Р. Шимашюс.

Директор СКЗ Диана Вилите сказала BNS, что служба разрешила самоуправлению продлить сроки подачи заявок, чтобы в конкурсе смогло принять участие как можно больше компаний.

"Это проект большой стоимости, поэтому важно, чтобы в конкурсе было как можно больше участников. Наша позиция - разрешить продлить конкурс, потому что конверты (с предложениями) еще не вскрыты, предложения неизвестны, поэтому никто не пострадает", - сказала Д. Вилите.

Участие в конкурсе в среду подтвердила BNS и компания по строительству газопроводов и аренде недвижимости KDS grupe. Ее руководитель Пятрас Сабалис сказал BNS, что заявку подала специально созданное для участия в проекте дочернее предприятие Vilniaus nacionalinis stadionas вместе с польской группой по строительству инженерных и инфраструктурных объектов Budimex.

Контролируемая концерном компания инженерных сетей Axis Industries подтвердила BNS, что участвует в конкурсе вместе с предприятиями Kauno arena, Venetus Capital, предприятием Cloud architektai и австралийским архитектором Дамоном Лавелле из международной архитектурной компании Populous, которая проектирует международные стадионы UEFA.

Договор с инвестором будет подписан на 25 лет. Планируемая стоимость строительства стадиона составит 88,5 млн. евро (с НДС), из них средства Евросоюза составят 33,6 млн. евро, в комплексе должно быть не менее 3 футбольных поля, легкоатлетический стадион, спортзалы, центр культурного развития, детский сад.