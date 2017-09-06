22 августа на заседании правительства был рассмотрен проект письма, которым Министерство финансов проинформирует депутатов Сейма о структуре публичных инвестиций после 2020 года. Хотя документ не получил широкого освещения в СМИ, его содержание напрямую затрагивает всех жителей Латвии — каждый третий евро, поступающий в латвийскую экономику, имеет евросоюзное происхождение. DELFI изучил, что написано и о чем умалчивается в докладе Минфина.

О чем Минфин рассказал

В июне этого года Еврокомиссия обнародовала пять возможных сценариев распределения бюджетных средств ЕС на следующие семь лет. Четыре варианта предполагают уменьшение финансирования традиционно дотируемых областей, а именно, стратегически важных для Латвии программ — поддержки сельского хозяйства и политики выравнивание существующих между странами экономических и социальных отличий (так называемый Фонд кохезии). Вместо этого предлагается расширить программы финансовых гарантий и сфокусировать внимание на таких вопросах, как социальная интеграция, инновации, изменения климата. Другими словами, речь идет о замене привычной практики грантов (то есть бесплатных денег, которые не нужно возвращать) на систему финансовых инструментов и гарантий (то есть просто помощь в получении кредитов). Меняются и приоритеты: в Брюсселе не хотят больше поддерживать строительство социальной инфраструктуры и дорог, а отдают предпочтение инновационным и технологическим проектам.

Еврокомиссия также призывает обсудить установление более тесной связи между освоением структурных фондов и проведением в стране структурных реформ. Нетрудно предположить, что для Латвии это будет означать необходимость болезненных, но обусловленных демографическими реалиями реформ в сферах образования и здравоохранения.

Еврокомиссия также предупреждает, что ожидаемый выход Великобритании из Евросоюза уменьшит общий объем бюджета ЕС, а новые вызовы (миграция, внешняя и внутренняя безопасность, охрана границ) придется финансировать в больших объемах. Главное неизвестное в уравнении — условия, на которых состоится "Брекзит". В зависимости от степени успешности переговоров с Лондоном в Брюсселе просчитывают пять вероятных сценариев. При самом оптимистичном (Британия соглашается выполнить все бюджетные обязательства до 2020 года, а финансирование сельского хозяйства и Фонда кохезии не приносится в жертву вопросам безопасности) Латвия может потерять 6% от нынешнего объема еврофондов. При наиболее неблагоприятном (переговоры с Лондоном терпят фиаско), сокращение потока из еврофондов для Латвии достигнет 30%. Минфин, правда, призывает ориентироваться на средний "реалистичный" сценарий, при котором поток евроденег после 2020 года "усохнет" на 17% или на 60 млн. в год (в ценах 2017 года).

В заключительной части доклада Министерство финансов в лице Даны Резниеце-Озолы успокаивает депутатов: "Фонды ЕС останутся также в новом периоде планирования. В ходе переговоров Латвия будет защищать сохранение финансирования политики кохезии, стараясь, чтобы по возможности было доступно больше финансирования. Реалистично можно прогнозировать, что снижение составит примерно 15-20%, при пессимистичном сценарии — 30%. В связи с этим нет оснований утверждать, что фонды ЕС больше не будут доступны для Латвии".

О чем Минфин умолчал

В докладе Минфина отсутствуют детальные прогнозы о том, как сокращение притока средств из еврофондов повлияет на экономику Латвии и ее жителей. Ссылаясь на заключение Еврокомиссии, опубликованное в сентябре 2016 года, министерство лишь напоминает, что вложения еврофондов в период с 2007-го по 2013 год создавали 2,2% латвийского годового ВВП. А результаты проведенного эконометрического моделирования показывают, что благодаря европейским инвестициям ВВП Латвии к 2015 году был на 5% больше, чем при сценарии, если бы таких вложений не производилось.

Еще один критерий оценки важности еврофондов — повышение занятости. Согласно данным, предоставленными латвийскими министерствами, с 2007-го по 2013 год в рамках проектов, финансируемых из фондов ЕС, в Латвии было создано свыше пяти тысяч новых рабочих мест. В отношении нынешнего периода (2014-2020 гг.) Еврокомиссия прогнозирует, что инвестиции из Фонда кохезии повысят уровень занятости в Латвии в среднем на 1,8% ежегодно — должно быть создано 2,5 тысячи рабочих мест, 100 тысяч безработных получат поддержку в поиске работы, а 37,7 тысяч молодых людей смогут приобрести необходимые для рынка труда навыки. Следовательно, можно смело предположить, что обещанное Минфином урезание объемов еврофинансирования на 20-30% после 2020 года — это 500-750 несозданных вакансий и 20-30 тысяч молодых безработных, оставшихся без права на оплаченную практику или обучение.

Но самый большой удар после 2020 года будет нанесен, видимо, по инфраструктуре. За нынешнюю отчетную "семилетку" на деньги ЕС в Латвии должны быть реконструированы 919 км автодорог, построены и обновлены 900 км железнодорожных путей, реконструированы 70 км теплосетей, а также улучшено качество услуг для клиентов 775 медицинских и социальных учреждений. Очевидно, что после 2020 года скорость модернизации объектов общественного значения в Латвии сократится на те же 20-30%.

Путаница в показаниях

Помимо сознательно или случайно оставленных "белых пятен" в докладе Минфина имеется одна серьезная нестыковка. В финальной части текста Минфин — видимо, чтобы не сеять панику — старательно подчеркивает, что еврофонды сегодня обеспечивают только треть от всех публичных инвестиций, а две трети финансируются за счет доходов от налоговых сборов. В связи с этим Минфин напоминает о важности проводимой налоговой реформы, которая и после 2020 года должна будет способствовать экономическому росту и увеличению объема частных инвестиций. Однако следует отметить, что еще в октябре прошлого года директор Департамента фискальной политики Минфина Нил Саксс в своей статье, опубликованной на DELFI и сайте министерства, утверждал, что еврофонды обеспечивают без малого 70% всех публичных инвестиций. И эти же данные приводит на своем сайте Еврокомиссия. При такой трактовке анонсированное снижение поставок евровалюты из Брюсселя означает для латвийского народного хозяйства куда более серьезные риски.

И еще один важный нюанс, о котором чиновники министерства не обмолвились ни словом. В Брюсселе уже несколько месяцев ведутся дебаты о том, что в новом финансовом периоде распределение еврофондов должно быть связано с готовностью страны соблюдать общие правовые принципы и экономические рекомендации. Поводом послужил отказ отдельных государств разделить ношу миграционного кризиса, а также скандальные попытки властей Польши и Венгрии нарушить общепризнанные в Европе правовые стандарты.

На практике такой подход может означать, например, что тем странам, которые не захотят принимать у себя беженцев, будет полагаться меньше денег из структурных фондов, чем тем, кто проявит солидарность. Противники идеи считают, что таким образом Евросоюз будет наказывать не строптивых национальных политиков, а простых жителей и самоуправления, которые не дополучат средств на ремонты школ и дорог.

Тем не менее, в поддержку подобных изменений выступает комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер, а также Германия, которая является крупнейшим донором в бюджете ЕС. "Было бы целесообразно изучить возможности того, чтобы финансирование из фондов кохезии ЕС подчинялось соблюдению базовых принципов, лежащих в основе верховенства закона", — говорится в документе, формулирующем официальную позицию правительства ФРГ.

В чем сила еврофондов

Латвия является одним из самых больших получателей средств из структурных и инвестиционных фондов Евросоюза. В рамках программы 2014 — 2020 гг. Латвия должна получить 4,4 млрд. евро. Финансирование технически будет поступать в течение 10 лет — выплаты запланированы до 2024 года. Латвии доступны средства из нескольких фондов, но самым значительным источником является Фонд кохезии. Именно за счет этой программы в Латвии в последние годы строились дороги, ремонтировались теплотрассы, производились работы по реконструкции аэропорта "Рига", инфраструктуры портов и т.д.

Основная задача Фонда кохезии — выравнивание существующих между странами экономических и социальных отличий. Простыми словами: помощь самым бедным странам-членам. Фонд создан для финансирования крупномасштабных проектов в сфере охраны окружающей среды и транспорта. Претендовать на помощь фонда могут только те страны, где доля ВВП на одного жителя меньше 90% от среднего показателя по ЕС. В период с 2014-го по 2020 год средства из Фонда кохезии получат 15 государств. В бюджете ЕС на 7 лет зарезервировано 63,4 млрд. евро.

Смету распределения фондов ЕС на 2021-2027 гг. в Брюсселе обещают представить в середине следующего года. По неофициальной информации DELFI, в латвийских министерствах готовятся к самым разнообразным сценариям. Хуже всего оцениваются перспективы отрасли дорожного строительства, транспорта и здравоохранения.