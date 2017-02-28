Концерну MG Baltic предъявлены подозрения

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BNS
вторник, 28 февраля 2017 г. 13:41
Служба спецрасследований (ССР) Литвы предъявила подозрения в торговле влиянием и подкупе контролируемому предпринимателем Дарюсом Моцкусом одному из крупнейших в Литве концернов MG Baltic.
© DELFI / Domantas Pipas

Это подтвердил BNS глава ССР Саулюс Урбанавичюс.

"Да, концерну предъявлены подозрения", - сказал С. Урбанавичюс BNS во вторник.

"Сегодня сотрудники ССР предъявили подозрения в подкупе и торговле влиянием юридическому лицу - одному из крупнейших в Литве концернов. При проведении досудебного расследования в деле о политической коррупции собрано достаточно фактических данных, позволяющих обоснованно подозревать, что юридическое лицо совершило преступные деяния - торговлю влиянием и подкуп", - говорится в сообщении ССР.

Правоохрана в прошлом году начала досудебное расследование о торговле влиянием и взяточничестве - в нем бывший председатель Литовского либерального движения Элигиюс Масюлис подозревается в получении от вице-президента MG Baltic Раймондаса Курлянскиса взятки на сумму более 100 тыс. евро за действия этой политической партии в пользу концерна. В ходе расследования ССР также сообщила о своих подозрениях, что Р. Курлянскис через парламентария, представителя Партии труда Витаутаса Гапшиса за взятки пытался оказывать влияние на членов Патии труда с тем, чтобы они также действовали в пользу концерна.

В рамках этого расследования были опрошены и другие руководители концерна. В конце августа сотрудники правоохраны опросили в качестве специального свидетеля члена правления концерна Романаса Раулинайтиса, а в начале сентября был опрошен в качестве специального свидетеля и президент концерна Д. Моцкус.

Статус специального свидетеля присваивается в том случае, если человека опрашивают о его действиях, но оснований для предъявления ему подозрений недостаточно.

В свобю очередь, группа MG Baltic заявила, что не совершала преступления, а предъявленные подозрения - это "очевидное злоупотребление правом Службы спецрасследований (ССР) и возглавляющего досудебного расследования прокурора".

"Предъявленные подозрения не ограничивают деятельность юридического лица, поэтому на ежедневную деятельность ни самого концерна, ни контролируемых им компаний они не повлияют", - говорится в пресс-релизе MG Baltic.

MG Baltic обжаловал решение ССР о предъявлении подозрений генеральному прокурору.

"На мой взгляд, этими подозрениями просто хотят "заразить" как можно больше людей концерна, а самому концерну причинить максимальный ущерб. Если такие действия отражают отношение государства к бизнесу, то есть о чем задуматься", - сказал Д. Моцкус для пресс-релиза.

Р. Курлянскис в 2015 году встречался и с бывшим руководителем налогового ведомства Дайнорасом Брадаускасом. Он в январе этого года освобожден от должности из-за подозрений в том, что передавал информацию о налоговых проверках концерна MG Baltic и группы Vilniaus prekyba.

Концерн MG Baltic, годовая выручка которого превышает полмиллиарда евро, является одной из крупнейших коммерческих групп в Литве. Ей принадлежат предприятия, работающие в областях торговли алкоголем, СМИ, недвижимости, торговли одеждой, строительства, логистики, информационных технологий, телекоммуникаций. В 2015 году доходы группы от продаж составили 539 млн. евро, чистая прибыль была 22,333 млн. евро - это на 66,1% больше, чем в 2014 году.

BNS
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