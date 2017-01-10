Компания Yahoo переименуется в Altaba

bbcrussian.com
вторник, 10 января 2017 г. 12:14
Американская интернет-компания Yahoo переименуется в Altaba после продажи основной части своего бизнеса компании Verizon.
"Yahoo"
© AFP/Scanpix

Новая компания будет управлять активами, которые останутся у нее после продажи интернет-бизнеса, в том числе долю в Alibaba Group и Yahoo Japan. При этом после завершения сделки в компании сменится руководство.

Ее покинут сразу несколько топ-менеджеров, в том числе исполнительный директор Марисса Майер. Как отмечает Washington Post, место Майер займет Эрик Брандт, работавший до этого в совете директоров компании.

Официально компания не поясняет, почему выбрала в качестве нового названия именно слово Altaba. Однако Wall Street Journal утверждает, что это слово составлено из слов "альтернатива" и Alibaba.

Ожидается, что сделка по приобретению компанией Verizon всего интернет-бизнеса Yahoo! будет официально оформлена в марте этого года.

О решении телекоммуникационной компании Verizon Communications приобрести интернет-компанию Yahoo за 4,83 млрд долларов стало известно летом 2016 года. Сделка касается интернет-бизнеса Yahoo и части недвижимости компании.

Verizon, ранее купившая компанию AOL, пытается привлечь потребителей, использующих различные устройства, а также рекламодателей. Ожидается, что Yahoo будет интегрирована с сервисом AOL.

Yahoo была создана в 1995 году студентами Стэнфордского университета Дэвидом Филом и Джерри Янгом. В течение более 20 лет компания оставалась самостоятельной. Она включала в себя поисковую систему и еще целый ряд интернет-сервисов.

Глобальная аудитория Yahoo превышает 1 млрд активных пользователей ежемесячно, включая 600 млн активных пользователей мобильных телефонов. В 2007-2008 годах компанию предлагали купить почти за 50 млрд долларов.

В 2012 году компанию возглавила Марисса Майер, ранее работавшая в Google. Многие эксперты и инвесторы критиковали ее за управленческие ошибки. В последние годы Yahoo терпела убытки.

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