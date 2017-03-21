Компании Skrydžiai LT назначен штраф в размере 4000 литов

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ru.DELFI.lt
вторник, 21 марта 2017 г. 16:51
Государственная служба по защите прав потребителей по просьбе потребителей и на основе заявки компании AS AirBaltic Corporation провела расследование в связи с возможно нечестной коммерческой деятельностью ЗАО Skrydžiai LT.
© DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

В ходе расследования выяснилось, что ЗАО Skrydžiai LT фактически действовала через сайты www.airbaltic-aviobiletes.lv, www.wizzair-aviobiletes.lv, www.ryanair-aviobiletes.lv, www.ryanair-skrydis.lt, www.wizzair-skrydis.lt, www.airbaltic-skrydziai.lt, используя в названиях сайтов официальные названия авиакомпаний (AS AirBaltic Corporation, WizzAir Hugarz Légikőylekedési Kft, Ryanair Holdings Plc) и дизайн, напоминающий дизайн сайтов этих компаний.

Названия брендов использовались и в названиях эл. почты ЗАО Skrydžiai LT, с которых клиентам рассылали письма с подтверждением заказов.

На сайтах не была указана информация о реальном поставщике услуг, его адрес, на указывалось, что билеты продает компания Skrydžiai LT и она не является авиаперевозчиком. Таким образом потребителей вводили в заблуждение.

Оценив деятельность компании, которая вводила потребителей в заблуждение, за нечестную коммерческую деятельность компании назначили штраф в размере 4000 евро.

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